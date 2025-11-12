Bir at ve eşek eti skandalı daha! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara savaş açmış durumda. Bu kapsamda Türkiye genelinde 81 ilde denetimler devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve markaları kamuoyu ile paylaşılıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık söz konusu firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden açıklıyor. 11 Kasım tarihinde söz konusu liste bir kez daha güncellendi.

AT VE EŞEK ETİNDEN SUCUK

Yeni listede zeytinyağı, sucuk, etli ekmek ve pide harcında hile yapıldığı görüldü. Listenin en mide bulandıran detayı ise at ve eşek etinden sucuk oldu.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: