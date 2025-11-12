Nüfusu 2 binin altına düştü! 1000 yıllık tarihi olan ilçe köy olma tehlikesiyle karşı karşıya

Yıllardır süren göç nedeniyle nüfusu azalan Kıbrıscık ilçesi, Bolu'nun en eski yerleşim bölgelerinden biri olarak biliniyor. Adını Siberis (Kyberis) Irmağı'ndan aldığı rivayet edilen Kıbrıscık, 1 Nisan 1958'de ilçe haline geldi. Sürekli göç veren ilçe, bugün tarihinin en düşük nüfus seviyelerinden birini yaşıyor. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, yaptığı açıklamada ilçenin tarihinin yaklaşık 1000 yıllık olduğunu ifade ederek, "Bazılarının dediği gibi 60-70 yıllık bir ilçe değil. Aşağı yukarı 1000 yıllık bir geçmişi var. Bu geçmiş içinde yaşanmışlıklar var, tarih var, insanların geleceği var" dedi.

"HEP BİZ VERDİK, HEP ALDILAR"

İlçe nüfusunun büyük bir bölümünün Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere gittiğini aktaran Başkan Tekemen, nüfusun bugün 2 binin altına düştüğüne dikkati çekti. Kıbrıscık nüfusunun Cumhuriyet'in ilk yıllarında oldukça yüksek olduğu bilgisini veren Tekemen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüze gelene kadar hep biz verdik, hep aldılar. Vergimizi verdik, askerimizi gönderdik, devlete üzerimize düşen her türlü vatandaşlık görevini yaptık. Ama bugün geldiğimiz noktada ilçenin kaldırılmasıyla yüz yüzeyiz. Burası Bolu'ya 65 kilometre mesafede. Yarın ilçelik kaldırılınca büyük ihtimalle yolların şartları belli, buraya ulaşmak zaten zor."

"BİRLİK İÇİNDE İLÇEYİ KURTARMANIN AMACINI GÜDÜYORUZ"

Başkan Tekemen, ilçede halihazırda yürütülecek olan TOKİ projesinin olduğunu, 2019'den beri bunun için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ayın 15'inde ikinci etap çalışması başlıyor, üçüncü etap görüşmeleri de sürüyor. Onun da peşine düşeceğiz. Önümüzdeki günler için tedbirlerimiz var. Şimdi merkezi hükümet bir cezaevi peşinde. Siyasi partiler, STK'lar, dernekler hep bir araya geldik, birlik içinde ilçeyi kurtarmanın amacını güdüyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANDA NE YAPARSAK YAPACAĞIZ, SONRA GERİYE DÖNÜŞÜ YOK"

Tekemen, ilçe statüsünün kaldırılması için yasal sürenin yılbaşına kadar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son çıkan yasanın 14. maddesinde açık ve net diyor; 'Nüfusu 2 bin altına düşen belediyeler kapatılacak.' Başka bir belde demiyor, ilçe de demiyor ama net ve açık olarak rakamı koymuş, 2 bin altına düşenler. Bazıları hala polemik peşinde. 'Üçlü kararnameyle kaldırılır ilçelik' diyorlar, 'kararla kurulmuştur' diyorlar. Farklı şeyler konuşuluyor ama önümüze konan bir yasa var. Bu da gerçekleştirilecek. Şu anda ne yaparsak yapacağız, sonra geriye dönüşü yok."

"BU İLÇE İÇİN UTANILACAK BİR ŞEY"

İlçeyi terk edenlere ve emeklilere sitem eden Tekemen, düzenlenen dayanışma toplantısına fazla katılımın olmamasından yakındı. Tekemen, "İlçe için dayanışma günü düzenledik. Emekliler ilçeyi terk edip gitmişler, başka yerlerde ikamet ediyorlar. Büyük bölümü Bolu'da. Geçen gün benim en çok üzüldüğüm nokta gerçekten şuydu; orada bir toplantı yaptık, 15 gün önceden duyurularını yaptık ama maalesef 100 kişiyle karşılaştık. Bu ilçe için utanılacak bir şey. Yani gerçekten Kıbrıscıklı değil, bir sürü eleştiri yapan, 'Kıbrıscık için mücadele ediyoruz' diyenlerin hiçbirini orada göremedik. İnsan üzülüyor tabii" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR SONU HAK ETMİYORUZ"

Açıklamasının sonunda duygusal anlar yaşayan Başkan Tekemen, "Yaşlıları düşünüyorum. Çoğu, ailelerini orada bırakarak şehirde ekmek davasına geldiler, buralardalar. Emekliler de yazın çekip geliyor. Nüfusları burada. Kaybeden ben olmayacağım. Yani üzülüyorum. Çünkü ben bu işe yıllardır gönül vermiş bir insanım. 10 yıldır halkla iç içeyim. Ben o gece mührümü elime aldığımda da aynıydım, bugün de aynıyım ama böyle bir sonu hak etmiyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.