Nilsu Berfin Aktaş’ın restoranda ödediği hesap dudak uçuklattı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinde rol aldığı birçok yapımın ardından magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası' ve 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, son olarak komedyen Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in sunuculuğunu yaptığı 'Talk Show Perileri' programına konuk oldu.

75 BİN TL ÖDEMİŞ

Program sırasında Yenenler, Aktaş’a “Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?” sorusunu yöneltti. Genç oyuncu, verdiği cevapla izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Aktaş, dört arkadaşıyla birlikte gittiği bir restoranda tam 75 bin TL’lik bir hesap ödemek zorunda kaldığını açıkladı.

“BENCE YEMEK YOKTU ORTADA”

Konuyla ilgili detayları paylaşan Aktaş, “4 kişiydik. Bence yemek yoktu ortada. Bir çorba geldi 1 kaşık. Tatlı geldi şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan. Bu arada geliyor 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, takipçileri ve izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Açıklama, kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşuldu ve birçok yorum aldı.