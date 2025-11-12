Rusya’dan şaşırtan Türkiye önerisi "Top Ukrayna’da”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını duyurdu.

RUSYA: TOP UKRAYNA'DA, TÜRKİYE SÜRECE HAZIR

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Dairesi Müdürü Alexey Polishchuk, TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile İstanbul’da yürütülen müzakere sürecine geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Polishchuk, “Şu an için Kiev müzakereleri askıya aldı. Türk yetkililer görüşmelerin yeniden başlaması için defalarca çağrıda bulundu. Rus ekibi buna hazır ve top Ukrayna’da.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Rus diplomat, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen İstanbul görüşmelerinde üç tur doğrudan temas yapıldığını hatırlattı.

Görüşmelerin kolay geçmediğini söyleyen Polishchuk, buna rağmen önemli insani sonuçlar alındığına değindi.

Tarafların savaş esiri değişimi, hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin iadesi ve sivillerin evlerine dönüşü gibi konularda ilerleme sağladığı aktarıldı.

RUSYA'DAN YENİ TEKLİF: ÜÇ ÇALIŞMA GRUBU

Polishchuk, müzakerelerin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. "Taraflar, çözüm için kendi vizyonlarını içeren metinleri karşılıklı olarak sundu. Rusya olarak üç çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak henüz cevap almadık.” dedi.

Rus yetkili, bu teklifin hala geçerli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin çabaları sayesinde süreç yeniden canlanabilir” mesajı verdi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Ankara, Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca hem Moskova hem Kiev nezdinde diyalog kanallarını açık tutan tek ülke olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde yürütülen tahıl koridoru anlaşması, savaş sürecinde atılan en somut adım olarak öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “barış masası yeniden kurulmalı” çağrısı, Batı ve Avrupa başkentlerinde de yankı bulmuştu.

Dün de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rustem Umerov, İstanbul’a geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası sürecini yeniden başlatmak için Türkiye ve Ortadoğu'da temaslarda bulunacağını açıkladı.