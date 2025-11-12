Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Takside ücret kavgası! "Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı

Takside ücret kavgası! "Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taksi, Tartışma, Şiddet, Yaralanma, Tehdit, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da taksimetre ücretini fazla bulan müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı. "Burada soyunurum" diyerek adamı tehdit eden kadın, şoförü başına telefonla vurarak yaraladı.

10 Kasım günü Kartal'da iddialara göre taksi şoförü İ.K., gitmek istediği yere götürmek üzere M.Ç.'yi aracına aldı. Bir süre sonra M.Ç.'yi gitmek istediği noktaya getirerek indirmeye hazırlanan İ.K., Göztepe sapağını kaçırdığını ve bu yüzden 100 TL indirim yapacağını söyleyerek taksi ücretini 1.380 TL olarak belirtti.

KADES'İ ARADI

Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine M.Ç. ile arasında tartışma çıktı. Şoförün "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" açıklaması üzerine ikna olmayan M.Ç., KADES'i aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı.

Takside ücret kavgası! "Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı - 1. Resim

"BURADA SOYUNURUM" DEYİP BAŞINA VURDU

Şoför İ.K. ise kendisini "Dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı. M.Ç. bunun üzerine İ.K.'ya "Burada soyunurum" dedi ve elindeki telefonla vurarak şoförü başından yaraladı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Takside ücret kavgası! "Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nilsu Berfin Aktaş’ın restoranda ödediği hesap dudak uçuklattıKış kapıyı çaldı, Meteoroloji gün vererek uyardı! Rüzgar, yağmur ve kar bir arada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kış kapıyı çaldı, Meteoroloji gün vererek uyardı! Rüzgar, yağmur ve kar bir arada - GündemKış kapıyı çaldı, Meteoroloji uyardıKültür AŞ'de sahte faturayla milyonluk aktarım! Kamu zararı yarım milyarı geçmiş - GündemKültür AŞ'de sahte faturayla milyonluk aktarımGürcistan'daki uçak kazasında dikkat çeken detay! 10 şehit aynı üsten çıktı - GündemUçak kazasında dikkat çeken detay: 10 şehit aynı üsten çıktıİddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmış - GündemKaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmışCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi çıkışı: Kantarın topuzunu kaçıranlara sessiz kalamayız - Gündem"Çözüm önerimizi Meclis'e sunacağız"Belediye harekete geçti: İzmir Otogarı'na haciz işlemi başlatıldı! - GündemOtogara haciz işlemi başlatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...