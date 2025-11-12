Takside ücret kavgası! "Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı

10 Kasım günü Kartal'da iddialara göre taksi şoförü İ.K., gitmek istediği yere götürmek üzere M.Ç.'yi aracına aldı. Bir süre sonra M.Ç.'yi gitmek istediği noktaya getirerek indirmeye hazırlanan İ.K., Göztepe sapağını kaçırdığını ve bu yüzden 100 TL indirim yapacağını söyleyerek taksi ücretini 1.380 TL olarak belirtti.

KADES'İ ARADI

Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine M.Ç. ile arasında tartışma çıktı. Şoförün "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" açıklaması üzerine ikna olmayan M.Ç., KADES'i aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı.

"BURADA SOYUNURUM" DEYİP BAŞINA VURDU

Şoför İ.K. ise kendisini "Dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı. M.Ç. bunun üzerine İ.K.'ya "Burada soyunurum" dedi ve elindeki telefonla vurarak şoförü başından yaraladı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.