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Akaryakıta çifte zam! Tabela bu gece değişiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta çifte zam! Tabela bu gece değişiyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ardından akaryakıta zam göründü. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 1 lira 64 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 64 kuruş artacak. 

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bayramın bitmesinin ardından akaryakıta çifte zam geliyor. 

BENZİN VE MOTORİNE ZAM 

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere  benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 41-42 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 42-43 lira seviyelerine çıkacak. 

20 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL
Ankara: 41.24 TL
İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
Ankara: 41.63 TL
İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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