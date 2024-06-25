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Akaryakıta çifte zam! Tabla sil baştan değişti, işte son fiyatlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta çifte zam! Tabla sil baştan değişti, işte son fiyatlar...
Akaryakıt Fiyatları, Döviz Fiyatları, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerini üzecek haber gece yarısı geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında artışa gidildi. Zam sonrası tabela sil baştan değişti, işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarında son durum...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişiklik gösteriyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarına çifte zam yapıldı. Fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.  

ERTELENEN ZAM GELDİ

21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı dün gece gerçekleşti. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzinin litresi 42,27 TL, motorinin litresi 42,38 TL'den satılırken LPG fiyatı ise ortalama 20,19 TL olarak belirlenmiş durumda.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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