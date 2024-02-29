Akaryakıta indirim! Tabela bu gece yarısı değişecek

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 1 Mart tarihinden itibaren motorinin litresine 1 lira 35 kuruş indirim gelecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren motorine indirim geliyor.

MOTORİNE 1 LİRA 35 KURUŞ İNDİRİM

1 Mart tarihinden itibaren motorinin litresi 1 lira 35 kuruş ucuzlayacak. Benzinde ise bir değişkenlik beklenmiyor.

29 ŞUBAT AKARYAKIT FİYATLARI

29 Şubat itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa

Benzin: 40,46

Motorin: 42,05

Ankara

Benzin: 41,17

Motorin: 42,82

İzmir

Benzin: 41,39

Motorin: 43,04

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.