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Akaryakıtta gece yarısı indirim müjdesi! Benzinde tabelalar saat 00:00'da değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıtta gece yarısı indirim müjdesi! Benzinde tabelalar saat 00:00&#039;da değişti
Akaryakıt Fiyatları, Benzin İndirimi, Mayıs Ayı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında ve dolar/TL kurunda yaşanan düşüşle akaryakıtta indirim dalgası başladı. Araç sahiplerinin merakla beklediği indirim saat 00:00 itibarıyla tabelaya yansıdı. Benzinin litresine 1 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarında indirim furyası sürüyor... Mayıs ayında benzin ve motorine yapılan çifte indirimin ardından benzinin litresinde bir kez daha indirime gidildi.

BENZİNE BEKLENEN İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

Dolar/TL'nin 32.20 TL bandında yatay seyri ve Brent Petrol'ün varil fiyatının 80 dolar bandına çekilmesiyle benzinin litresinde indirim beklentisi oluşmuştu.

Beklenen indirim gece yarısı saat 00:00 itibarıyla pompaya yansıdı. Benzinin litresinde 1 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 20 kuruşa, Ankara'da 42 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise  42 lira 35 kuruşa geriledi.

25 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41,20 TL

İstanbul (Anadolu): 41,12 TL         

Ankara: 42,10 TL

İzmir: 42,35 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40,23 TL

İstanbul (Anadolu): 40,17 TL

Ankara: 41,16 TL

İzmir: 41,44 TL

LPG (OTOGAZ)

İstanbul (Avrupa): 20,97 TL

İstanbul (Anadolu): 20,43 TL

Ankara: 20,87 TL

İzmir: 20,51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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