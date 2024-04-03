Akkuyu NGS Projesi'ne Türk damgası! 21,3 milyar liralık yerli malzeme kullanıldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde 21,3 milyar liralık yerli malzemenin kullanıldığını duyurdu. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, kullanılan yerli malzemenin sanayicilerden tedarik edildiğini açıkladı.

Akkuyu NGS Projesi'ne yerli ürün kullanımı damga vuruyor. Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin "Yapı sektörü üreticilerinden, donatı çeliği ve bağ teli tedariki için 9,6 milyar liralık ve ekipman üreticilerinden de 11,7 milyar liralık malzeme tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'ne katkı sağlandı." açıklamasında bulunarak, projedeki yerli ürün kullanımına dikkat çekti.

Şahin,TSE'nin, uluslararası standardizasyon kuruluşlarında aktif görev üstlenen ve iş dünyasını ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda deney-muayene-gözetim-belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme hizmetleri veren bir kuruluş olduğunu anımsattı.

RUSYA, UKRAYNA VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN GELEN EKİPMANLARA DENETİM

Şahin, Akkuyu NGS için Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde üretilen ekipmanların imalat denetimlerinin de ilgili uzmanlarca yapıldığını aktardı.

Akkuyu NGS inşasında kullanılacak "yüksek güvenlikli ve herhangi bir güvenlik sınıfına girmeyen ürünlerin" yerli üreticilerden tedarikine yönelik görüşmelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde 2012'de başlatıldığını hatırlatan Şahin, "ROSATOM ve REIN firmalarıyla (Rosatom Energy International) yapılan görüşmeler ve denetimlerle 2020'de TSE, Akkuyu NGS tarafından Türkiye'de 'Ana Malzeme Bilim Kuruluşu' olarak yetkilendirilmiştir. Enstitümüzün, 'Nükleer Güvenlik Sınıfı 3' kapsamındaki ürünlerin test ve belgelendirilmesi konusunda da yetki süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

YERLİ MALZEME KULLANIMINDA REKOR

Teknik raporlar hazırlarken TSE laboratuvarlarından destek alındığına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitümüzün 'onaylı malzeme kuruluşu' olarak yetkilendirilmesi sonucu verdiğimiz hizmetlerle, şu ana kadar 21,3 milyar lira tutarında yerli malzeme sanayicilerimizden tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'nde kullanıldı. Yapı sektörü üreticilerinden, donatı çeliği ve bağ teli tedariki için 9,6 milyar liralık ve ekipman üreticilerinden de 11,7 milyar liralık malzeme tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'ne katkı sağlandı. Böylelikle ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda ve sürdürülebilir biçimde güçlenmesini sağlayacak."