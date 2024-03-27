Akkuyu Nükleer santralini Türkler sırtladı, 5 milyar dolarlık yerli katkı

Akkuyu NGS’de çalışan 400 şirketin yaklaşık yarısını Türk şirketlerinin oluşturduğunu belirten Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva “Projenin toplam yerlileştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Gennadievna Zoteeva, Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’de Türk firmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu’nda açıklamalarda bulunan Zoteeva, inşaat projesinde yaklaşık 400 şirketin çalıştığını, bunların yaklaşık yarısının Türk şirketlerinin oluşturduğunu ifade etti. Yapı malzemelerinin neredeyse tamamını Türkler tarafından tedarik edildiğini dile getiren Zoteeva “Yerel üreticiler proje için beton karışımları, inşaat demiri, metal yapılar, su yalıtım malzemeleri, borular ve kablo ürünleri tedarik ediyorlar. Ayrıca çeşitli inşaat ve montaj işleri yapıyorlar ve sahadaki ekipmanı taşıyorlar. Mesela, deniz ve kıyı hidroteknik yapılarından oluşan benzersiz bir tesis inşa ediyoruz. Bu, harcanan emek ve kullanılan teknoloji açısından küçük bir hidroelektrik santralinin inşasıyla karşılaştırılabilir. Tesis, Türk ve Rus mühendislerin ortak çalışması sonucunda tasarlandı. Genel olarak, projedeki toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 40’ı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Projenin toplam yerlileştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar toplam yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz” dedi.

İLK TEST ELEKTRİĞİ BU YIL

Zoteeva Akkuyu’daki çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: İlk güç ünitesi ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasını tamamlıyoruz. Bundan sonra tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçiyoruz. Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olan A aşamasına ulaştık. Bu, çeşitli sistem ve bileşenleri tek tek test etme işleminin hâlihazırda devam ettiği anlamına geliyor. Birinci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz. Bunu yapmak için ana devreye alma çalışmalarını tamamlamalı ve güç ünitesinin tüm sistemlerini devreye hazır duruma getirmeliyiz. Bu büyük ve zahmetli bir iş, ancak bunu başarıyla yerine getirmek için gerekli bütün kaynaklara sahibiz.

İNSAN KAYNAĞI ‘ALTIN FONU’ OLDU

İlk nükleer güç santralini inşa eden insanların büyük bir değer taşıdığını ifade eden Zoteeva “Eşsiz bir deneyim kazandılar ve Türkiye’nin nükleer inşaat alanındaki insan kaynakları potansiyelinin ‘altın fonu’ oldular. Tabii ki bu bir inşaat, zor bir iş. Türk ve Rus inşaat işçileri çok çalışıyor, fiziksel işler yapıyorlar. Şu anda sahada 30 binden fazla kişi çalışıyor; burası aslında kendi konutlarına, sosyal altyapısına, ulaşım lojistiğine, sağlık ve güvenlik sistemlerine sahip küçük bir şehir. Kendi açımızdan tüm proje çalışanlarına konforlu ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.