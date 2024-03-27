Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Akkuyu Nükleer santralini Türkler sırtladı, 5 milyar dolarlık yerli katkı

Akkuyu Nükleer santralini Türkler sırtladı, 5 milyar dolarlık yerli katkı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akkuyu Nükleer santralini Türkler sırtladı, 5 milyar dolarlık yerli katkı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akkuyu NGS’de çalışan 400 şirketin yaklaşık yarısını Türk şirketlerinin oluşturduğunu belirten Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva “Projenin toplam yerlileştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Gennadievna Zoteeva, Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’de Türk firmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu’nda açıklamalarda bulunan Zoteeva, inşaat projesinde yaklaşık 400 şirketin çalıştığını, bunların yaklaşık yarısının Türk şirketlerinin oluşturduğunu ifade etti. Yapı malzemelerinin neredeyse tamamını Türkler tarafından tedarik edildiğini dile getiren Zoteeva “Yerel üreticiler proje için beton karışımları, inşaat demiri, metal yapılar, su yalıtım malzemeleri, borular ve kablo ürünleri tedarik ediyorlar. Ayrıca çeşitli inşaat ve montaj işleri yapıyorlar ve sahadaki ekipmanı taşıyorlar.  Mesela, deniz ve kıyı hidroteknik yapılarından oluşan benzersiz bir tesis inşa ediyoruz. Bu, harcanan emek ve kullanılan teknoloji açısından küçük bir hidroelektrik santralinin inşasıyla karşılaştırılabilir. Tesis, Türk ve Rus mühendislerin ortak çalışması sonucunda tasarlandı. Genel olarak, projedeki toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 40’ı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Projenin toplam yerlileştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar toplam yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz” dedi.

İLK TEST ELEKTRİĞİ BU YIL

Zoteeva Akkuyu’daki çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: İlk güç ünitesi ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasını tamamlıyoruz. Bundan sonra tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçiyoruz. Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olan A aşamasına ulaştık. Bu, çeşitli sistem ve bileşenleri tek tek test etme işleminin hâlihazırda devam ettiği anlamına geliyor. Birinci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz. Bunu yapmak için ana devreye alma çalışmalarını tamamlamalı ve güç ünitesinin tüm sistemlerini devreye hazır duruma getirmeliyiz. Bu büyük ve zahmetli bir iş, ancak bunu başarıyla yerine getirmek için gerekli bütün kaynaklara sahibiz.

İNSAN KAYNAĞI ‘ALTIN FONU’ OLDU

İlk nükleer güç santralini inşa eden insanların büyük bir değer taşıdığını ifade eden Zoteeva “Eşsiz bir deneyim kazandılar ve Türkiye’nin nükleer inşaat alanındaki insan kaynakları potansiyelinin ‘altın fonu’ oldular. Tabii ki bu bir inşaat, zor bir iş. Türk ve Rus inşaat işçileri çok çalışıyor, fiziksel işler yapıyorlar. Şu anda sahada 30 binden fazla kişi çalışıyor; burası aslında kendi konutlarına, sosyal altyapısına, ulaşım lojistiğine, sağlık ve güvenlik sistemlerine sahip küçük bir şehir. Kendi açımızdan tüm proje çalışanlarına konforlu ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST100 sert geriledi, altın yükseldi! Borsa neden düşüyor? İşte arka plandaki 3 sebep - EkonomiBorsa neden düşüyor? İşte arka plandaki 3 sebepMegasaray Hotels Open’da 20 ülkeden 50 kadın tenisçi mücadele ediyor - EkonomiMegasaray Hotels Open’da 20 ülkeden 50 kadın tenisçi mücadele ediyorÇikolata için üzücü haber! Kakao fiyatları 10 bin doları aştı - EkonomiFiyatı 10 bin doları aştıİş dünyası seçim sonrasından umutlu! - Ekonomiİş dünyası seçim sonrasından umutlu!Borsada dikkat çeken PETKİM detayı…PETKİM 2024 temettü! PETKİM 2024 hedef fiyat - EkonomiBorsada dikkat çeken PETKİM detayı…Bakan Işıkhan, SGK'ya en borçlu belediyeleri açıkladı: İlk 5'in tamamı CHP'li - EkonomiBakan, SGK'ya en borçlu belediyeleri açıkladı! İlk 5 CHP'liDeprem bölgesi için imzalar atıldı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi - EkonomiDeprem bölgesi için imzalar atıldıANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı - EkonomiANKA III gücüne güç kattı!Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti - EkonomiDev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çektiİflas eden Türk tekstil devi, 7 bin liraya satıldı - Ekonomiİflas eden Türk tekstil devi, sudan ucuza satıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...