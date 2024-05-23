‘Alkol kilidi’yle güvenli sürüş! Sıfır oto satışında 7 Temmuz’dan itibaren uygulanacak

‘Alkol kilidi’ gibi belli güvenlik donanımlarına sahip olmayan sıfır otomobiller 7 Temmuz’dan itibaren satılamayacak. Bu sebeple bayiler ellerindeki stokları eritmek için kampanya yarışına girdi. Sektör temsilcileri ise hükûmetten ek süre almak için görüşme trafiğini artırdı. Bazı bayiler stokları filoya satmayı planlıyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Geçmişte ABS, hava yastığı, ESP ve lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını mecburi hâle getiren Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu ‘Genel Güvenlik Yönetmeliği’ (GSR II), 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişiklikle birlikte, sıfır araç alacaklar için daha güvenli bir sürüş deneyimi sunulacak. Özellikle acil durumlarda hayati önem taşıyan acil fren sistemi, şerit takip asistanı ve yorgunluk uyarı sistemi gibi teknolojiler artık standart olarak sunulacak. Bu sayede, sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlanacak. Bayiler yalnızca 2023 yılında yaptıkları toplam satışların yüzde 10’u kadar GSR II uyumlu olmayan otomobil satabilecek.

"ELİNDE KALANLARI SATABİLMEK İÇİN ZARARINA KAMPANYA YAPIYORLAR"

Sektör temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Sektör olarak satışların yavaşladığı bir döneme girdik. Ancak otomobil markaları 7 Temmuz’a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. Stokların eritilmesi için yapılan kampanyalar mayıs ve haziran ayı satışlarına olumlu yansıyacaktır. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır” denildi. Bayiler ellerindeki GSR II uyumsuz otomobilleri eritmek için âdeta kampanya yarışına girdi. Birçok marka, belli limitlere kadar 12 ay yüzde sıfır faiz, takas kampanyaları, uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmaya başladı.

ARAÇLARDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

1- Acil durum frenleme asistanı

2- Sürücü yorgunluk sistemi

3- Alkol kilidi hazırlığı

4- Kaza veri kaydedici

5- Ani frende flaşör desteği

6- Yaya koruma ön camı

7- Akıllı hız yardımı

8- Şerit takip asistanı

9- Geri görüş kamerası

10- Kör nokta uyarıcı sensörü

STOKLAR ERİMEZSE ÇÖZÜM FİLO SATIŞI

7 Temmuz süreci otomotiv sektöründe pek olumlu karşılanmadı. Güvenlik şartlarının satışları düşüreceği korkusu yaşanıyor. Alınan bilgilere göre, şayet 7 Temmuz’a kadar bayiler ellerindeki araçları bitiremezse, mevcut stokları kendi aralarında satış yaparak ikinci ele düşürmeyi planlıyor. Ancak burada da 6 ay ve 6 bin km şartı ortaya çıkıyor. Sektörden aldığımız bilgilere göre, son durumda bayilerin sıfır araçları filolara satabileceği, 6 ay ve 6 bin km şartı yerine getirildikten sonra ikinci elde değerlendirilebileceği konuşuluyor. Ancak her durumda bayilerin yaşanan süreçten olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.