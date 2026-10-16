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Ekonomi

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

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Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Hafta ortasında ABD enflasyon verilerinin ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden altın kayıp toparlayarak yönünü yeniden yukarı doğru çevirdi. Peki, yükseliş devam edecek mi, yatırımcılar bu konuda neye dikkat etmeli? Finans Uzmanı İslam Memiş, "Yatırımcı kesinlikle bir enstrümanına yatırım yapmadan önce şunun kararını verecek" diyerek yatırımcıya 2027 yılına yönelik kritik uyarılarda bulundu.
 

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

Altının yükselişi kısmi olarak görülürken, bu yükseliş devam edecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor.
 

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

TGRT Haber canlı yayınında piyasalardaki son durum ve altının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Finans Uzmanı İslam Memiş, son günlerde yaşanan sert düşüşe işaret ederek "Bu hafta altın tarafında sert dalgalanmalar gördük. Çünkü bu hafta Amerika'daki enflasyon rakamları çok önemliydi ve piyasalar buraya odaklanmıştı. Beklentinin üzerinde yani yüzde 3.6 beklenirken yüzde 3.7 olarak açıklandı. Bu veri açıklandıktan sonra çarşamba günü öğleden sonra altın fiyatlarında böyle sert düşüşler gördük. 4.080 dolar seviyesine kadar ons altın tarafında 6.580 lira da gram altın tarafında düşüşler gördük" hatırlatmasında bulundu. 
 

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

ALTINDA TOPARLANMA BELİRTİSİ

Piyasalardaki son tabloyu aktaran Memiş, "Ama sonrasına baktığımız zaman perşembe ve cuma günü şu an itibariyle tekrar hızlı bir toparlanma var. Yani ons altın tarafında 100 dolarlık gram altın tarafında 100 liralık bir toparlanma var. Tabi yükselişlerden bahsetmek için daha erken, birçok faktör var asıl ana trendin yükselmesi için. Şu an uluslararası piyasalarda ons 4.177 dolar seviyesinde, gram altın 6.630 lira seviyesinde" dedi. 

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

ALTINDA TALEP YOK, OLAN DA BOZDURUYOR

altın yatırımcısı için önemli bir hususa dikkat çekmek istediğini ifade eden İslam Memiş, "Mesela bu hafta altın tarafındaki işçilikler eksi 257 dolara kadar geriledi. Geçen hafta artı 450 dolardı. Yani altına talep olmadığı, altının yoğun bozulduğu bir haftayı da aslında geriledi bırakıyoruz. O yüzden yoğun talep olmayınca bir de bozduran çok olunca o işçilikler eksiDe geldi. Yani dünyada en ucuz altın şu anda Türkiye'de. Bu geçtiğimiz ayda eksi 1000 dolardı. Bu işçilik farklarından dolayı da çok agresif yükselişler görmüyoruz. Şimdi kısa vade, orta vade ve uzun vade ayrı ayrı değerlendirmek lazım altın tarafına" şeklinde konuştu.

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

PETROL VE SAVAŞIN GELECEĞİ ALTINI ETKİLİYOR

Petrol tarafında özellikle Amerikan faizlerinde bugün bir gerileme yaşandığını ve bunun altının toparlanmasına etki ettiğini dile getiren Memiş, "Altın tarafındaki toparlanmanın diğer önemli bir faktörü de buydu. Ama Amerika-İran gerilme her ne kadar sessizliğini korusa da Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. O yüzden petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesinin üzerinde. 100 dolar seviyesi üzerindeki petrol de piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Kısa vadede ons altın tarafında 4300 dolar hedef noktamız direnç seviyesi olarak gram altın tarafında 6700 lira. Biraz daha orta vadeye bakalım. Yani bu yıl sonuna bakalım. Yine ons altında iki önemli neden olacaktır. Birincisi Amerika-İran tarafında acaba bir ateşkes anlaşma haberi gelecek mi? İkincisi de Rusya-Ukrayna tarafına bir ateşkes haberi gelecek mi? Burayı altın tarafı önemsiyor ve böyle bir barış ateşkes anlaşması gelirse 4600 dolar ve üzerini görebiliriz. Beklentimiz bu yönde. Ancak bu savaşlar devam ederse işte 4100-4500 dolar aralığında oyalanan bir trend de tekrar bizi bekliyor yıl sonuna kadar. Tabii finansal fiyatlar için bir gün çok uzun bir süre olduğu için neyin ne olacağı da belli değil. Çünkü ciddi bir belirsizlik var" ifadelerini kullandı. 
 

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

YATIRIMCI NE YAPMALI? 2027'DE BEKLENEN ALTIN TABLOSU

2027 yılında altınım kaldığı yerden bu yükselişlerine devam edecek gibi durduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıya çarpıcı uyarılarda bulundu. 

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

Belirsizlik dönemlerinde yatırımcı altın alayım almayayım bu konusunu çok düşünür. Bu noktada belirsizlik dönemindeyiz. Ne yapmalı? Altında yatırımcıyı ne bekliyor? sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Yatırımcı kesinlikle bir enstrümanına yatırım yapmadan önce şunun kararını verecek. Ben ne kadar vadeli beklemeliyim? Yani elimde param var. Altın alacağım. Gümüş alacağım. Döviz alacağım. Borsaya gireceğim. Ama vaden ne kadar? Derseniz ki ben bir iki aylık alıyorum. Riske girme. Ama derse genelde altı ay bekleyeceğim ya da bir yıl bekleyeceğim. O kenarda tuttuğum bir para, vereyim. Bir ihtiyacım yok. O zaman evet altının ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Gümüşün ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün ve borsanın ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Ama kısa vadeli risk orta ve uzun vade içinde ucuz bir fiyat almadan geçiyor." dedi. 

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