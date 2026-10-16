Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten 2027 yılı trendi uyarısı

PETROL VE SAVAŞIN GELECEĞİ ALTINI ETKİLİYOR

Petrol tarafında özellikle Amerikan faizlerinde bugün bir gerileme yaşandığını ve bunun altının toparlanmasına etki ettiğini dile getiren Memiş, "Altın tarafındaki toparlanmanın diğer önemli bir faktörü de buydu. Ama Amerika-İran gerilme her ne kadar sessizliğini korusa da Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. O yüzden petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesinin üzerinde. 100 dolar seviyesi üzerindeki petrol de piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Kısa vadede ons altın tarafında 4300 dolar hedef noktamız direnç seviyesi olarak gram altın tarafında 6700 lira. Biraz daha orta vadeye bakalım. Yani bu yıl sonuna bakalım. Yine ons altında iki önemli neden olacaktır. Birincisi Amerika-İran tarafında acaba bir ateşkes anlaşma haberi gelecek mi? İkincisi de Rusya-Ukrayna tarafına bir ateşkes haberi gelecek mi? Burayı altın tarafı önemsiyor ve böyle bir barış ateşkes anlaşması gelirse 4600 dolar ve üzerini görebiliriz. Beklentimiz bu yönde. Ancak bu savaşlar devam ederse işte 4100-4500 dolar aralığında oyalanan bir trend de tekrar bizi bekliyor yıl sonuna kadar. Tabii finansal fiyatlar için bir gün çok uzun bir süre olduğu için neyin ne olacağı da belli değil. Çünkü ciddi bir belirsizlik var" ifadelerini kullandı.

