Altın fiyatları rekora yakın! İşte ilk rakamlar…

Altında son dakika! 14 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2243 TL’den güne başlıyor. Son 24 saatte 2225-2250 TL arasında dalgalanma yaşanıyor. Kapalıçarşı’da gram altın ise ilk işlemlerde 2435 TL’den fiyatlanıyor. Rusya-Batı gerilimi kaynaklı jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altında tekrar zirve yolculuğunun başladığını aktaran analistler, “Ons tarafında 2150-2140 dolar destek bölgesi korundukça, 2200 dolar ihtimali artabilir. Gram altında da artık 2215-2225 TL aralığı taban olarak oluşmaya başlıyor” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve ithalatta kota uygulamalarının yansımaları, altın fiyatları tarafında da dikkatle takip ediliyor. Küresel arenada jeopolitik risklerin de canlılığını korumasıyla birlikte gram altın zirve seviyelerine yakın görünümünü koruyor. Son günlerde serbest piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki fiyat farkının açıldığı gözlemlenirken; sahadan, özellikle Cumhuriyet ile gram altında bulunabilirliğin azaldığı yönünde haberler geliyor.

14 MART ALTIN FİYATLARI

Dünkü işlemlerde Rusya’dan gelen ve Batı ülkeleri ile gerilimi artıran mesajların etkisiyle yükselişe geçen ons altın, 2179 doları görmüştü. 14 Mart ons altın fiyatları, bir miktar gerileme ile 2170 dolar seviyelerinden güne başlangıç yapıyor.

Serbest piyasada işlem gören gram altın sabah saatlerinde 2243 TL’den fiyatlanırken; son 24 saat içerisinde 2225-2250 TL arasında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2435 TL satış fiyatı tarafında işlem görürken; çeyrek altın 4 bin 86 TL, yarım altın 8 bin 75 TL ve tam altın 16 bin 417 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Stratejist Yavuz Hacıoğlu; Rusya ve Almanya arasında son dönemde yaşanan gerilimin ve ABD’de Trump’ın adaylığının kesinleşmesinin ardından, bundan sonraki süreçte jeopolitik gelişmelerin daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Altın fiyatlarında şu anda bir trend takibinin yapılmasının daha doğru bir strateji olacağını aktaran Hacıoğlu, “Aşağı yönlü ihlal edilmemesi gereken seviyeler önemli. ABD TÜFE rakamlarının ardından bu seviye ons altın için 2140 dolar olarak izlenmeli. Bu nokta aşağı ihlal edilmedikçe, onsta 2200 doların test edilme ihtimali de artabilir” görüşünü dile getirdi.

FED MART AYI TOPLANTISI

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD’de son açıklanan verilere dikkat çekerek, “Son açıklanan TÜFE rakamlarında enflasyonun 3,1’den 3,2’ye yükseldiği görüldü. Gelen veri bize, enflasyonun inatçı olduğunu gösteriyor. FED’in yüzde 2 hedefini dikkatle alırsak, bu verinin ardından daha temkinli olacaklarını düşünüyorum. Bu sebeple 20 Mart’taki FED toplantısı, gelebilecek mesajlar ve üç ayda bir açıklanan nokta grafiklerin belli olacağı için oldukça kritik önem arz ediyor” diye konuştu.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

FED’in bu yıl “kaç defa faiz indirimi” planladığının nokta grafiklerden anlaşılacağını aktaran Eryılmaz, “Muhtemelen 3 faiz indirimi beklentisi öne çıkacak. Ancak Başkan Powell’ın biraz şahin tonajlı mesajlar verdiğini görebiliriz. Hatta ilk faiz indiriminin zamanlaması hazirandan temmuz ayına bile kayabilir. Bu ihtimaller, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Çünkü altın fiyatları özellikle TÜFE ve istihdam tarafında beklenti üzeri gelen son verileri tam anlamıyla fiyatlamadı” uyarısında bulundu.

ALTINDA ALIM FIRSATI NE ZAMAN?

Altın fiyatlarında orta ve uzun vadeli perspektifte gerilemelerin alım fırsatı olduğunu belirten Eryılmaz, “Gelecek hafta daha şahin FED bir görünümü ile birlikte altında da gerilemeler yaşanabilir. Ons tarafında 2150 dolar kırılırsa 2100 dolara varabilecek geri çekilmeler de söz konusu olabilir ancak bütün bunlar bir fırsat olarak görülmeli. Daha güvercin tonajlı mesajlar ise ons altını 2200 dolara doğru hareketlendirebilir” ifadelerini kullandı.

BUGÜN BU VERİLERE DİKKAT!

Bugün ABD’de Şubat Ayı ÜFE ve Şubat Ayı Perakende Satışlar verisi açıklanacak. Bu verilerde beklenti üzerinde gelebilecek rakamlar, enflasyonist baskıların da devamına işaret edebileceği için, ons altın tarafında bir miktar gerilemeleri gündeme getirebilir.