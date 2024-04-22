Altın sert düştü! Alım için fırsat mı?

Altında son dakika! 22 Nisan altın fiyatı serbest piyasada %2 gerileyerek 2445 TL’yi, ons altın da %2,25 değer kaybıyla 2340 doları gördü. Ortadoğu’da jeopolitik tansiyonun düşmesi kâr satışlarını hızlandırdı. Güçlü dolar baskısının ons altında fiyatlanmaya başladığını aktaran analistler; orta-uzun vadeli beklentilerin pozitif olduğunu, düşüşlerin kademeli alım olarak değerlendirilebileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar yeni haftaya hareketli başlangıç yaparken özellikle altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mart ayına 2043 dolardan başlayan ons altın, 12 Nisan’da 2431 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Söz konusu aralıkta ons altın %19 gibi ciddi bir prime imza atmıştı. Ortadoğu’da patlak veren İsrail-İran gerilimi bu yükselişte etkili olmuştu. Ancak özellikle ABD’nin gerilimin büyümesinden yana olmadığını ortaya koymasıyla birlikte, İran ve İsrail arasında yaşananlar anlık saldırı olarak kaldı.

22 NİSAN ALTIN FİYATLARI KAÇ TL

Jeopolitik tansiyonun şimdilik düşmesiyle birlikte altın fiyatları da haftaya düşüşle başladı. Cuma günü 2534 TL ile rekor kıran serbest piyasada gram altın fiyatı bugün 2445 TL’ye kadar geriledi. Böylece zirve seviyeden gerçekleşen gerileme yüzde 4’e yaklaştı. Kapalıçarşı’da gram fiyatı ise 2535 – 2585 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 215 TL, yarım altın 8 bin 610 TL ve tam altın da 16 bin 780 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı fiyatlarında da yüzde 2 civarında gerileme dikkat çekiyor.

ONS ALTIN HEDEF VE BEKLENTİ

ABD’de yüksek seyreden enflasyon sebebiyle faiz indirimlerinin sonbahar aylarına kaldığını aktaran analistler, “Jeopolitik riskler sebebiyle altın fiyatlarının, yükselen dolar faizleri ile bağı kopmuştu. Ancak Ortadoğu’da gerilimin düşmesi ile birlikte güçlü dolar baskısı, ons altında hissedilmeye başlandı. ABD iki yıllık tahvil faizlerinin %5 civarında bulunması ons altını olumsuz etkiliyor. Buna rağmen orta ve uzun vadeli beklentileri pozitif. Bu sebeple altın fiyatlarındaki bu tarz gerilemeler kademeli alım fırsatı olabilir” görüşünü dile getiriyor.

ALTNDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için 22 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 2320 dolar, kritik bir destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması hainde satışların hızlanabileceği belirtiliyor. Bu haftanın veri takviminde cuma günü ABD’de açıklanacak çekirdek enflasyon verisi öne çıkıyor. Kişisel Tüketim Harcamalarını ölçen bu verinin beklentileri aşması halinde, altın fiyatlarının üzerindeki baskının da artabileceği uyarısında bulunuluyor.