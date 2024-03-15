‘Altın’ soru; alalım mı satalım mı?

Altında son dakika! 15 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2242 TL’den güne başlarken; ons altın 2165 dolara yakın seyrediyor. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı ise farkı iyice açarak 2437 TL’ye çıktı. Darphane’nin fiziki altın arzını artırmaya hazırlandığını aktaran Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Gramda Orta ve uzun vadede 2500-3000 TL aralığı ve daha yukarısı söz konusu olabilir. Ancak ons altında 2150-2100 dolara varabilecek geri çekilmeler yaşanabilir. Kısa vadeli yatırımcılar bir miktar kâr realizasyonu düşünebilir. Muhtemel geri çekilmeler ise alım fırsatı olacaktır” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında dışarıda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasına dair faiz indirimi beklentileri takip edilirken; içeride ise seçim öncesi kurlarda yaşanan artış, yüksek seyrini koruyan enflasyondan korunma eğilimi ve ithalatta kota uygulaması sebebiyle bulunabilirliğin azalması gibi konular yakından izleniyor. Söz konusu dış gelişmelerle yükselişe geçen ons altında geçen hafta 2195 dolarla zirve görüldü. Gram altın ise serbest piyasada 2253 TL ile zirve yapmıştı.

15 MART ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

FED’İN TAKİP ETTİĞİ VERİLERDE SON DURUM

Ons altın tarafında özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler ağırlığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda dün açılanan ABD ÜFE rakamı; şubatta aylık olarak %0,6 ve yıllıkta %1,6 yükselerek “beklenti üzeri” geldi. Bu gelişme, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi konusunda “temkinli duruşunu” desteklerken; ülkede Şubat Perakende Satışlar verisi ise beklenti altında kaldı ve yüzde 0,6 artış kaydetti. Ocakta 0,8 artış yönünde gerçekleşen bu veri ise, son değeri itibarıyla tüketici harcamalarında ve dolayısıyla enflasyonist baskılarda bir miktar hafiflemeye işaret ediyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE GÖRÜNÜM

Ons altının yönü için dikkatle takip edilen dolar endeksi (DXY) tarafında, dün açıklanan ABD verilerinin ardından 102,75’ten 103,45’e doğru atak gerçekleşti. Hafta başında 4,10 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de 4,30 doğru ivmelenmesi; küresel anlamda “güçlü dolar” görünümünü destekledi ve ons altın fiyatlarını baskıladı. Analistler DXY tarafında 103,50 ve 10 yıllık tahvil fiyatlamalarında da 4,35 seviyelerinin kritik dirençler olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde ons altında tarafında 2150 doların aşağı kırılma riskinin artabileceği uyarısında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk; orta ve uzun vadede gram altın için 2500-3000 TL aralığının ve daha yukarı seviyelerin görülebileceğini hatırlatarak, “Kısa vadeli yatırımcılar için ise bir miktar kâr satışı düşünülebilir. İçeride Darhane’nin arzı artıracağı yönünde haberler geliyor. Dışarıda ise ons tarafında 2150 dolar kritik bir destek. Bu desteğin aşağı kırılması halinde 2100 dolara varabilecek gerilemeler söz konusu olabilir ki; bu tarz düşüşler alım fırsatı olur” görüşünü dile getiriyor.

FED MART TOPLANTISI FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 20 Mart tarihinde gerçekleşecek faiz toplantısının önem kazandığını vurgulayan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, “Her ne kadar faiz oranlarında bir artış beklenmese de TÜFE başta olmak üzere son gelen bazı ekonomik verileri FED için rahatsız edici. Bu sebeple FED Başkanı Powell’ın mesajlarında bir miktar şahin tonaj öne çıkabilir. Şu anda haziran ayında başlaması belenen faiz indirim sürecinin temmuz ve sonrasına kayma riski, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir” görüşünü dile getiriyor.