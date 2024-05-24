Altın yatırımcısı bu hafta kaybetti, gram yüzde 3.20 düştü! Borsa ve dolar yerinde saydı

Piyasalarda son dakika! Gram altın fiyatı haftayı 2420 TL’den kapatmaya hazırlanırken; geçen cumaya göre değer kaybı yüzde 3,20 olarak gerçekleşti. Dolar ve borsa bu haftayı, geçen cuma kapanışına yakın tamamlarken, TL mevduat yüzde 1,11 getiri sundu. Böylece bu hafta altın yatırımcısı kaybetti, TL’de bekleyenler kazançlı çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. İç piyasada TCMB’nin faiz toplantısı ve ardından alınan kararlar yakından takip edildi. Dışarıda ise ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına dair tutanakların yansımaları, fiyatlamalarda belirleyici oldu.

TCMB, perşembe günü aldığı kararla birlikte munzam karşılıklıları artırarak, yüzde 47’ye kadar gerileyen gecelik faizleri tekrar yüzde 50’nin üzerine taşıdı. Böylece para politikasının etkinliği de korundu.

FED tutanaklarından gelen mesajlar ise faiz indiriminin bir süre daha gecikebileceğine işaret etti. Bu gelişme, özellikle altın fiyatları üzerinde etkisini gösterdi.

ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 3,20

Geçen cuma 2500 TL’den kapanış gerçekleştiren gram altın fiyatı, bu hafta 2420 TL’den kapanış gerçekleştiriyor. Böylece altında haftalık kayıp, yüzde 3,20 olarak gerçekleşiyor.

Hafta kapanışında Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2435 – 2475 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 20 TL’den, yarım altın 8 bin 31 TL’den ve tam altın da 16 bin 11 TL’den satılıyor. Ons altında ise fiyatlar, 2340 dolara yakın seyrediyor.

Hafta başında altın fiyatları İran’daki helikopter kazası sebebiyle rekor kırmıştı. Ancak FED üyelerinden şahin açıklamalar ve ABD ekonomisinden gelen son verilerin enflasyonist baskılara işaret etmesi, dolar endeksini güçlendirerek, altın fiyatlarını geri çekti.

BORSA REKORDAN DÖNDÜ

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen cuma günü 10.643’ten kapanış yapmıştı. Hafta içinde 11.088 ile rekor kıran endeks, kâr satışlarıyla birlikte kazançlarını geri verdi. Bugünkü kapanış ise 10.676’dan gerçekleşti. Böylece haftalık bazda binde 3,1 gibi sınırlı bir değer artışı gerçekleşti.

Endekste döviz bazında kapanış 331 dolardan gerçekleşirken; analistler 325 dolar desteğinin korunmasının önemli olduğunu vurguluyor.

DOLAR YERİNDE SAYDI

Geçen cuma günü 32,21’den kapanış gerçekleştiren dolar, bugün de aynı seviyelere yakın kapanış gerçekleştirerek, haftalık bazda nötr bir seyir izledi.

Bu arada TL mevduatta bekleyen birikim sahipleri de bu hafta yüzde 1,11 getiri elde etti.