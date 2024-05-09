Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte kazandıracak strateji

Altında son dakika! 9 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Gram altın 2405 TL ve ons altın 2318 dolardan güne başlarken; günlerdir fiyatlarda yatay eğilim devam ediyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın fiyatları şu anda dinleniyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için onsta 2300 doların altı, gramda da 2350-2400 TL aralığı biriktirmek için uygun gözüküyor. Onsta 2430 dolar zirvesi aşılırsa, 2700 dolar hedefine doğru hareketlilik başlayabilir” görüşünü dile getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altında son günlerde öne çıkan yatay eğilim bugün de devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı dünkü kapanışa yakın seviyelerden, 2405 TL’den 9 Mayıs işlemlerine başlıyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2420-2470 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 10 TL, yarım altın 8 bin 20 TL ve tam altın da 15 bin 970 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda işlem gören ons altında ise 2318 dolara yakın seviyelerden işlemler devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken, bir yandan ateşkes çabaları da sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında ise batı ülkeleri ile Moskova yönetimi arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor.

Bu arada son aylarda dikkat çeken Çin Merkez Bankası da altın alımlarına devam ediyor. Son açıklanan verilere göre nisan ayında Çin, 60 bin ons alımla birlikte altın rezervini 2 bin 264 tona çıkardı.

FİYATLARDA ARTIK FED DAHA ETKİLİ

Altın fiyatlarını etkileyen unsurlara dikkat çeken ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Bundan bir süre öncesine kadar fiyatlarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları daha fazla etkiliydi. Ancak son dönemde doların gücü ve FED’e dair beklentiler, altın üzerinde daha belirgin olmaya başladı. ABD ekonomisinden gelen son veriler soğumaya işaret etse de FED’den gelen mesajlar karışık. Kaç faiz indirilecek ve ne zaman başlayacak? Bunlar şu anda belirsiz” diye konuştu.

ALTIN ALINIR MI SATILIR MI?

Altında, nisan ortasındaki rekor seviyelerin ardından bir düzeltme yaşandığını belirten Filiz Eryılmaz, “Fiyatların şu anda bir dinlenme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Altında strateji ne olmalı? Eğer kısa vadeli düşünüyorsanız, altın yerine TL mevduatı tercih etmek daha doğru olabilir, çünkü TL’de aylık getiri şu anda risksiz ve daha cazip. Ancak orta ve uzun vadeli düşünüyorsanız ve altın biriktirmek istiyorsanız, 2300 doların altı ons için, 2350-2400 TL bandı da gram altın için biriktirme aralığı” dedi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altında en kötü senaryoda bile artık 2150 doların altının çok mümkün gözükmediğini aktaran Filiz Eryılmaz, “Kısa vadede henüz bir trend oluşmadı. Ancak şartların da desteklemesiyle birlikte 2360-2430 dolar bandının yukarı yönlü aşılması halinde, 2700 dolar hedefine doğru bir hareketlilik de başlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.