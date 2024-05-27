Altın yükseldi, döviz düştü! TCMB düzlüğe çıkıyor, tam 62,2 milyar dolar…

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin analitik bilançosuna göre yapılan hesaplamalarda, swap hariç net rezervlerin -12,4 milyar dolara kadar toparlandığı görüldü. Nisan başından bugüne 62,2 milyar dolarlık iyileşme gerçekleşti. Bugün altın fiyatı, Ortadoğu’da jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yükseldi. Dolar ise TL gecelik faizlerde yaşanan artışla birlikte 32,17 TL’ye düştü. Borsada sınırlı değer kaybı yaşandı. İşte piyasalarda günün dikkat çeken gelişmeleri…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni hafta hareketli başladı. ABD’de “Anma Günü” sebebiyle haftanın ilk gününde piyasalar tatildeyken; ons altının, geçen haftaki kayıplarını bir miktar geri aldığı gözlemleniyor. Dün geceki Refah saldırısının ardından bugün de Refah Sınır Kapısında İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma çıkması ve Mısırlı iki askerin öldüğü yönündeki haberler üzerine, bölgede jeopolitik risk tekrar yükselişe geçti. Altın fiyatları “güvenli liman” alımlarıyla birlikte yukarı hareket etti.

27 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Cuma günü 2417 TL’den kapanış gerçekleştiren serbest piyasada gram altın fiyatı, bugün 2435 TL’ye yükseldi. Dolarda 32,22 TL’den 32,17’ye kadar yaşanan gerileme, gram tarafındaki yükselişi sınırlarken; ons altın yüzde 1’e yaklaşan primle 2355 dolara çıktı.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı 2435-2475 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 20 TL, yarım altın 8 bin 40 TL ve tam altın da 16 bin 30 TL’den satılıyor.

REZERVLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Bu arada TCMB’nin rezervlerinde yaşanan iyileşme devam ediyor. Nisan başında -74,6 milyar TL’de bulunan swap hariç net rezervlerin, bugün -12,4 milyar dolara kadar toparlandığı görüldü. Gecelik faizlerin tekrar yüzde 53’e yükselmesi TL’nin cazibesini artırırken, döviz hesaplarında da hızlı çözülmeyi destekliyor.

Bugün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada da; uluslararası sermaye girişinde yükseliş ve risk unsurlarında iyileşme yaşandığı aktarılarak; rezervlerdeki hızlı toparlanmaya atıfta bulunuldu.

DOLARDAN TL’YE GEÇİŞ HIZLANDI

Son açıklanan 17 Mayıs haftasına ait verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 172 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu rakam yerel seçim haftasında 186 milyar dolara yaklaşmıştı.

KKM hesaplarında da düşüş devam ederken; önceki hafta 20,4 milyar liralık çıkışla birlikte toplam KKM büyüklüğü 2 trilyon 176 milyar liraya çekilmişti.

BORSADA SINIRLI GERİLEME

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde; %0,18 düşüşle, 10.656 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bugünkü işlemlerde EREGL, ASELS, AKBNK, KOZAL, TOASO, MGROS gibi hisselere para girişi yaşanırken; YKBNK, THYAO, GARAN, TCELL ve DOHOL gibi hisselerde de para çıkışı gözlemlendi.

Günün ekonomik verilerine bakıldığında; imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı bu ay, nisana göre göre 0,4 puan geriledi ve %76,3'e düştü. Sanayide çarkların, dezenflasyon ve sıkı para politikası sürecinde sınırlı bir miktar da olsa yavaşladığı gözlemlendi. Reel Kesim Güven Endeksinin mayısta, aylık bazda 1,1 puan düşerek 102,4'e gerilemesi dikkat çekti.