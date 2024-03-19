Altın zirveye yakın! Bu fiyatlar satış fırsatı mı?

Altında son dakika! 19 Mart gram altın fiyatı 2245 TL ile zirveye yakın seyrediyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı ise 2490 TL ile zirve yaptı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Fiyatlar oturmadı, makas iyice açıldı, biraz beklemek gerekiyor. Seçim sonrası ortamın sakinleşmesi, geçici de olsa ithalat kotasının gevşetilmesi ve FED’in ardından ons altında yaşanabilecek gerilemeler; kuyumculardaki fiyatı aşağı çekebilir. Kısa vadeli altın yatırımcısı için, bulunulan seviyeler satış fırsatı olabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları kritik FED toplantısı öncesinde zirveye yakın seyrediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 19 Mart işlemlerine 2245 TL’den başlarken; Kapalıçarşı’da fiyatlar neredeyse 2500 TL’ye yaklaştı. Çeyrek altın sabah işlemlerinde 4 bin 230 TL’den, yarım altın 8 bin 335 TL’den ve tam altın 17 bin 70 TL’den satılıyor. Ons altın ise hafta başında 2145 dolar sınırına kadar çekilse de, gelen tepki alımlarıyla birlikte, 19 Mart ilk işlemlerde 2160 dolara yakın fiyatlanıyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Ons altın fiyatlamaları bakımından gözler, ABD Merkez Bankasının yarınki faiz kararına ve Başkan Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Piyasalar, son gelen ve “katılığa” işaret eden enflasyon rakamlarının ardından, ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağını ve toplam faiz indirimi adedini sorguluyor. Daha önce 2024 için 4 faiz indirimi bekleyen Goldman Sachs ve JP Morgan; bu beklentilerini “3 adet, 25 baz puan” olarak güncelledi. Böylece “haziran” ihtimali de biraz sorgulanmaya başlamış durumda.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altın fiyatlarında 2195 dolarla zirve seviyenin görüldüğü 8 Mart tarihinin ardından kısa vadeli bir düşüş trendi oluştu. Bugünkü işlemlerde, aynı zamanda 5 günlük ortalamaya da işaret eden 2162 dolar seviyesinin aşılması, bu düşüş trendinden çıkılmasının işaretlerini verebilir ve 2172 dolara varabilecek hareketlilikler destek bulabilir. Aşağıda ise 2150-2146 aralığı en yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Ons altının, FED kararlarını şimdilik 2150 dolar üzerinde karşılama gayreti dikkatlerden kaçmıyor.

ONS ALTIN İÇERİDE 2300 $’I GEÇTİ!

Altında Kapalıçarşı fiyatlarında açılan makasa dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın, ithalat kotası sebebiyle iç piyasada 2300 doların üzerinde fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda onsta yaşanabilecek gerilemeler, içeride de fiyatları aşağı çekebilir. Bu kadar yüksek ve primli olan altına koşmanın, kısa vadede getirisi olmayabilir. Böyle hareketli ve güncel anlamda yönü belirsiz ortamlarda beklemek daha doğru olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

SEÇİMLERİN ARDINDAN ALTIN FİYATLARI

Son dönemde Darphane’nin kuyumculara 5-6 gün sonrası için gün verdiğini belirten Yıldırımtürk, “Bu riski kuyumcular göze almayınca, eski ve yeni tarihli altın fiyatları arasında fark kalmadı. Dolayısıyla alıcılar beklemeli. Satıcılar için ise kısa vadede bu fiyatlar uygun. Seçim sonrası piyasalara güven gelirse ve dengelenme yaşanırsa, o zaman makasın daralması söz konusu olabilir. Öte yandan ithalat kotasının kısa süreli de olsa serbest bırakılması, Kapalıçarşı fiyatlarını aniden aşağı çekebilir” şeklinde konuştu.