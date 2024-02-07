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    • Altında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Altında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlar
    Altın Fiyatları, Son Dakika, Altında Son Durum, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Altında son dakika… 7 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatı dünkü kapanışa yakın, 2077 TL’den yeni güne başlangıç yaptı. Ons altın ise 2035 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Analistler şubat ayında majör merkez bankalarından faiz kararı gelmeyeceğini ve mart ayına dair FED beklentilerinin de altın fiyatlarını desteklemediğini belirtiyor. Daha orta-uzun vadede ise altında primlenme beklentisine dikkat çeken analistler; kısa vadede ons altında 2015 dolar, gramda ise 2050 TL seviyesi üzerinde “bekle-gör” piyasasının takip edileceğini belirtiyor.

    Türkiye Gazetesi Özel- Altın fiyatları ABD’den gelen açıklamalar ve verilerle birlikte jeopolitik riskleri izlemeye devam ediyor. Ons altın tarafında 2014 dolar seviyesinden gelen tepki alımları sürerken, yeni işlem gününde ilk fiyatlamalar 2035 dolar seviyesinden gerçekleşiyor. Son 3 işlem gününde ons atında, 2038 dolar seviyesinde bulunan 5 günlük hareketli ortalamanın aşılamadığına dikkat çeken analistler, bu bölgenin takip edilmesi gereken ilk direnç olduğu uyarısında bulunuyor. 

    7 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

    Küresel altın fiyatları için kritik olan dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvillerinde sınırlı bir geri çekilme yaşansa da özellikle DXY tarafında 103,50 üzerindeki fiyatlamaların, ons altını baskıladığı belirtiliyor. 
    7 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları (TSİ 08:15 itibarıyla) 2077 TL’den yeni güne başlangıç yaptı. Bu seviyeler dünkü kapanışa göre sınırlı bir yukarı eğilime işaret ediyor. 
    7 Şubat sabah işlemlerinde çeyrek altın 3 bin 442 TL, yarım altın 6 bin 864 TL ve tam altın da 13 bin 635 TL’den satılıyor. 

    ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF 

    Gedik Yatırım tarafından yayımlanan aylık strateji raporunda, ons altının 2000 dolar üzerindeki konumunu korumayı başarmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Raporda; FED ve ECB gibi majör merkez bankalarının yakın zamanda faiz indirimine işaret etmemesinin piyasalarda kafa karışıklığına sebep olduğu, fakat enflasyonda inandırıcı düşüşler halinde merkez bankalarının aksiyon alma zamanının yaklaşacağı, şubatta ons altında 2050, 2065, 2077 dolar seviyelerinin direnç olarak izleneceği belirtiliyor. 

    JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

    Öte yandan altın fiyatları açısından jeopolitik riskler de dikkatle takip ediliyor. ABD’nin Orta Doğu’da İran destekli gruplara düzenlediği nokta operasyonlar aralıklarla sürüyor. İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken; Tel Aviv yönetiminin Refah kentine kara operasyonu sinyali vermesi, tansiyonu yüksek tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin duruşunu güçlendirmek için askeri ve sivil yönetimde geniş çaplı revizyona gitmesi dikkat çekiyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Altın FiyatlarıSon DakikaAltında Son Durum
    Haberler > Ekonomi > Altında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlar
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