Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altından bal damlayan tek meyve! Bu sene yüzleri güldürdü... 120 liradan kapış kapış satılıyor

Altından bal damlayan tek meyve! Bu sene yüzleri güldürdü... 120 liradan kapış kapış satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Altından bal damlayan tek meyve! Bu sene yüzleri güldürdü... 120 liradan kapış kapış satılıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilogramı 250 liradan alıcı bulan incir, sezon ortasına gelinmesine rağmen üreticisinin yüzünü güldürüyor. Altından bal akan tek meyve olan incirin kilogramı 120 liradan satılmaya devam ederken, hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor.

Mersin'de hasadı devam eden, en çok da Mut ilçesinde bahçeleri bulunan incirde sezonun ortalarına gelindi. Sezonu kilogramda 250 TL ile açan ve hala 120 TL civarında alıcı bulan incir, rekoltenin düşük olmasına rağmen üreticisinin yüzünü güldürdü.

Altından bal damlayan tek meyve! Bu sene yüzleri güldürdü... 120 liradan kapış kapış satılıyor - 1. Resim

Olgunlaştığında tabanından bal akan tek meyve olarak bilinen incir, hem yöreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güneş tam doğmadan toplanmaya başlayan ve öğle saatlerinde halde alımı biten incirinin hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor. Her geçen gün dekar ve sayısı artan incirden bu sene 35 bin ton rekolte beklendiği bildirilirken, ihracata ise Dubai ve Almanya'ya gönderiliyor.

Altından bal damlayan tek meyve! Bu sene yüzleri güldürdü... 120 liradan kapış kapış satılıyor - 2. Resim

"TADI GÜZEL VE BALLI"

İncir tüccarı Okan Oktay konuyla ilgili "Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde incir alımı yapmaktayım. Şu anki fiyatlar iç piyasa 120 lira, ihracata 150 liradan alım yapıyoruz. İncirlerimiz kaliteli. İç piyasa şu gördüğünüz gibi, ihracat ise şu şekil dinç olanlar yola gidenler. İhracat Almanya ile Dubai'ye gidiyor iç piyasada Mersin'de değerlendiriyoruz. İncirlerimiz kaliteli, boylu şeker oranı ve bal oranı yüksek. Tadı güzel ve ballı" diye konuştu.

Altından bal damlayan tek meyve! Bu sene yüzleri güldürdü... 120 liradan kapış kapış satılıyor - 3. Resim

"FİYATLAR ÜRETİCİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR"

Üreticilerden Yakup Ceylan da, "Mut Hacınuhlu Mahallesi'nde incir üreticiliği yapıyorum. Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklük var. O da bu yıla has bir şey oldu. İncir üretiminin yarısına geldiğimiz hasatta fiyatlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Talep çok fazla! 1 milyon TL üzeri araçlarda ticaret hızlandı, sebebi... - Ekonomi1 milyon TL üzeri araçlara talep yağıyor!Türkiye borsasında yaz havası! - EkonomiTürkiye borsasında yaz havası!Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolar daha! İstanbul’un dönüşümüne 5,4 milyar dolar kaynak - Ekonomiİstanbul için düğmeye basıldı!1,3 milyon kadına her alanda iş! İş pozitif projesi meyvelerini veriyor - Ekonomi1,3 milyon kadına her alanda iş!Altından dövize tarihi sollama! Talep 132 milyara çıktı, son 10 yılın rekoru geldi - EkonomiTalep 132 milyara çıktı, son 10 yılın rekoru geldiYeni yönetmelik yürürlükte: İade ve cayma hakkı artık çok daha kolay - EkonomiÜrün iadesi artık daha kolay!
Sonraki Haber Yükleniyor...