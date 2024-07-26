Araba almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Söz konusu araçların ÖTV oranları, menziline göre yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişecek. İşte detaylar...
Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme araç alacakları da yakından ilgilendiriyor. Kararla birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı.
YENİ ÖTV ORANLARI
Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlar araçlardan alınacak yeni ÖTV oranları şöyle:
-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,
-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,
-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.
Yapılan yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi