Araba almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 08:23 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Söz konusu araçların ÖTV oranları, menziline göre yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişecek. İşte detaylar...