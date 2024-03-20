Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aldığı kararla akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldıracak. 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle “Ultra force”, “power”, VMax” gibi ifadelerle satış yasaklanacak. İşte detaylar...

EPDK, akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğe imza atıyor. İstasyonlarda farklı isimler altında satılan dizel ve benzin türlerindeki fiyat farklılıklarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme getiriliyor.

FİYAT FARKLARI ORTADAN KALKIYOR

EPDK tarafından hazırlanan düzenlemeyle, akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürün adları altında satılan yakıtların fiyat farklılıkları kaldırılıyor. "Ultra force", "power", "VMax" gibi farklı isimlerle satılan akaryakıtlar artık tek bir ürün ve tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak.

AKARYAKITTA STANDART DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, benzin ve dizel şu anda istasyonlarda çeşitli ekstra özellikler ileri sürülerek daha yüksek fiyatlarla satılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, istasyonlarda sadece standardize edilmiş benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı gerçekleştirilecek.

30 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

"Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı"nın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren akaryakıt istasyonlarında yeni fiyatlandırma ve ürün standardizasyonu uygulanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.