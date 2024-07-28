Atıl durumda olan tarlalar kiralanacak! Geleceğe yatırım diye boş duruyor...

Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor. Bakanlık yeni çalışma başlattı, iki sene üzerine konut yapılmayan tarım arazileri bakanlık tarafından, tarım yapacak kişilere kiralanacak.

Konut satışlarındaki ivme kaybı devam ediyor. Finansmana ulaşamayan veya fiyatları yüksek bulan alıcılar, yatırımlarını arsa veya tarlalara yapıyor. 2023 yılında gayrimenkul dışı alımlar tarihî rekor kırdı. Özellikle 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar, 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara ilgi oldukça arttı. Ancak alıcılar ‘geleceğe yatırım’ mantığıyla baktıkları bu topraklara bir işlem yapmadan uzun yıllar bekletiyor Bu da hem arsa ihtiyacı olan konut sektörü için hem de tarım sektörüne zarar veriyor. Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor.

BAKANLIK KİRALAYACAK

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortak çalışma başlattı. Buna göre iki sene üzerine konut yapılmayan tarım arazileri bakanlık tarafından, tarım yapacak kişilere kiralanacak. Kira geliri de arsa sahibine verilecek.