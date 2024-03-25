Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Av yasağına sayılı gün kala balıkçılarda Ramazan mesaisi

Av yasağına sayılı gün kala balıkçılarda Ramazan mesaisi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizlerde Nisan ayında başlayacak av yasağı öncesi balıkçıların mesaisi sürüyor. Ramazan ayının ilk günlerinde boş kalan tezgahlar yeniden doldu.

Denizlerde Nisan ayında başlayacak av yasağı Eylül ayında sona erecek. Zonguldak’ta balıkçı tezgahları av yasağına sayılı gün kala şenlendi.

Zonguldaklı balıkçılar 1 Eylül 2023 tarihinde ‘vira Bismillah’ diye çıktıkları av sezonunun sonuna yaklaştı. Sezonun sonuna yaklaşan balıkçılar, tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların satışını Ramazan ayında da sürdürüyor.

Av yasağına sayılı gün kala balıkçılarda Ramazan mesaisi - 1. Resim

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ BOŞ KALDI

Ramazan ayının ilk günü boş kalan tezgahlar yeniden balıkla canlandı. Hamsi ve mezgit 100 TL, istavrit ise 60 TL’den alıcı buldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını söyleyen balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, “Ramazan ayında vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. Hamsi 100 TL, istavrit 60 TL, mezgit 100 TL. Son 10 günü. Hava ısındığı zaman balık azalır. Tek tük balık gelir. Herkes balık yesin. Buranın yerli balığı. Beklendiği gibi palamut, çinakop olmadı. Ama istavrit olmadı. Mezgit oldu. Az da olsa hamsi oldu” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomotivde yabacı yatırımcıyı ıskalayamayız! - EkonomiOtomotivde yabacı yatırımcıyı ıskalayamayız!Herkes dikkat etsin! Dolandırıcıların son yöntemi 'ucuz telefon' ilanı - EkonomiDolandırıcıların son yöntemi 'ucuz telefon' ilanıKış lastiklerini yazın nasıl saklamalı? - EkonomiKış lastiklerini yazın nasıl saklamalı?Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan işsizlik rakamları sonrası ilk açıklama - EkonomiTicaret Bakanı Ömer Bolat'tan işsizlik rakamları sonrası ilk açıklamaHavada bayram hareketliliği başladı! Doluluk oranı yüzde 90'ı buldu - EkonomiDoluluk oranı yüzde 90'ı bulduUcuz elektrikli otomobil yarışında ikinci round… - EkonomiUcuz elektrikli otomobil yarışında ikinci roundBakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: Son 10 yılın en düşük seviyesini görmüş olduk - EkonomiBakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: Son 10 yılın en düşük seviyesini görmüş oldukAçlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin lirayı geçti - EkonomiAçlık sınırında kritik eşik geçildiTatil hayal oldu! Yerli turiste kota ve ucuz kredi önerisi - EkonomiYerli turiste kota ve ucuz kredi önerisiAdana yer fıstığı üretiminde lider oldu: Türkiye'de birinci konumda - EkonomiAdana yer fıstığı üretiminde lider oldu: Türkiye'de birinci konumda
Sonraki Haber Yükleniyor...