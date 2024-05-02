Avrupalı fatura ile yüzleşti! Devletler enerji desteklerini geçen ay itibarıyla bitirdi

Avrupa ülkeleri, enerji tedariki sebebiyle vatandaşlarına geçen yıldan bu yana verdikleri maddi desteği kesti. Hâl böyle olunca doğalgaz ve elektrik faturaları bir anda kabardı. Öte yandan uzun zamandır çiftçilerin gerçekleştirdikleri protestolar tedarik zincirinde bozulmalara yol açtı. Bazı marketlerde sınırlı satış başladı.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Avrupalı’nın elektrik ve doğalgaz faturaları iyice kabardı. AB vatandaşları mart ayında gördükleri yüksek ücretler karşısında şaşırdı. Yaşanan zamlar sosyal medyaya sıçradı ve büyüdü. Birçok kişi elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen ve yüzde 70 ila 100’leri bulan zamlar sonrası tepki göstermeye başladı. Ancak durum sonradan anlaşıldı. Yapılan zamların, daha önce verilen desteklerin kaldırılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle gaz tedarik sıkıntısı yaşayan Avrupalı ülkeler vatandaşlarına yıllık 300 avroya kadar destek sağlamıştı. Ayrıca bazı ülkelerde faturalardan KDV’yi kaldırmıştı. Bütün bu destekler geçen ay itibarıyla bitti. Bu sebeple faturalar kabardı. AB hükûmetleri yakın zamanda fatura konusunda yeni bir destek sağlanmayacağını ifade ediyor. Öte yandan Orta Doğu’da yaşanan gerilim de küresel gaz ve petrol piyasasında artışa yol açtı.

FATURALAR TARİHÎ ZİRVEYE ULAŞTI

Avrupalıların enerji faturaları ile derdi bitmiyor. Pandemi ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan zamlı faturalar AB vatandaşlarını başını ağrıtıyor. Verilen desteklerin de geri çekilmesi tüketicilerin tepkilerine sebep oluyor. Birleşik Krallık’ta da aynı durum yaşanıyor. Yüksek faturalardan dolayı birçok kişi ödeme yapmakta güçlük çekiyor. Birleşik Krallık’ta son bir yılda icralık olan enerji abonelerinin sayısında yüzde 95’lik artış oldu. Borç miktarı ise 3,1 milyar sterline ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre; AB ülkelerinde geçen yıl 100 kilovatsaat elektrik için 26 avro ödenirken, bu miktar 34 avroya ulaşmış durumda ve bu 32 avroluk rakamın bugüne kadar görülen en yüksek ücret olduğu belirtiliyor.

ALMANYA RESESYONDAN KIL PAYI KURTULDU

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyrekle ilgili gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Böylece ilk çeyrekteki büyümenin ardından Alman ekonomisi, “üst üste iki çeyrek GSYH’de küçülme yaşanması” olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize edilerek yüzde 0,5 küçülmüştü.

AVRUPA’DA MARKET RAFLARI YİNE BOŞALDI

Pandemi sürecinde Avrupa’daki marketlerin rafları boşalmış ve sınırlı satış yapılmaya başlamıştı. Bu durum, küresel tedarik sürecinden yaşanan aksamadan kaynaklanmıştı. Ancak bu problem yeniden hortladı. Bu defa ise sebep tarım işçileri… Bilindiği üzere; Avrupa’nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliğinden dolayı kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor. Bu da marketler ve üreticiler arasında tedarik sıkıntısına yol açtı. Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan’daki bazı marketlerde ürün azlığı ve sınırlı satış yapıldığı görüldü.