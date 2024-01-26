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    • Avrupa'nın göbeğinde 4 TL'ye ev satıyorlar!

    Avrupa'da bazı kasabalar, yerli halkın göç etmesiyle birlikte hayalet kasabalara dönüştü. Bu sorunu çözmek için yerel yönetimler çeşitli yöntemlere başvururken, Hırvatistan'da yer alan bir kasabada evler 4 TL'ye satılmaya başlandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Avrupa&#039;nın göbeğinde 4 TL&#039;ye ev satıyorlar!
    Hırvatistan, Ev, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan’daki Legrad kasabası Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çökmesinden bu yana devamlı olarak göç veriyor. Azalan nüfus sorununa karşı çareyi 4 TL'ye ev satmakta bulan yerel yönetim, bu yöntemle kasabanın nüfusunu artırmayı hedefliyor.

    4 TL’YE EV SATIYORLAR

    Macaristan sınırına yakın Legrad kasabasında şu anda 2.000 kişi yaşıyor. Kasaba yönetimi, 1918′de Avusturya-Macaristan imparatorluğunun dağılmasından sonra nufüsü azalan bölgeyi canlandırmak için ilginç bir proje başlattı.

    Yönetim, kasabadaki bazı boş ya da terk edilmiş evleri 2018 yılından beri neredeyse bedavaya satıyor. CNBC’nin haberine göre, ocak ayında bu evlerden birinin fiyatı sadece 4,2 TL yani 13 sent.

    Avrupa'nın göbeğinde 4 TL'ye ev satıyorlar!

    PROJE SONRASI YENİ KREŞ AÇILDI

    Bu evleri almak için iki şart var. Birincisi aile olmak, ikincisi başka bir evinizin olmaması. Hırvat yerel medyası HRT, projenin bölgeye olumlu etkileri olduğunu, 2018′den beri kasabada daha çok çocuk bulunduğunu ve artan çocuk sayısıyla birlikte kasabada yeni bir kreş açıldığını bildirdi.

    BELEDİYE BAŞKANI MEMNUN

    Legrad belediye başkanı Ivan Sabolic, projenin başarılı olduğunu söyledi. “Toplamda oturuma hazır 5 konut satıldı. Üç aile zaten buraya taşındı ve bizi sevindiren şey, her üç ailenin de taşınma sırasında yeni bir çocuğu olması. Bu durum kreşteki çocukların sayısını artırdı” dedi.

    Avrupa'nın göbeğinde 4 TL'ye ev satıyorlar!

    TADİLAT İÇİN 3.558 DOLAR DESTEK

    Legrad belediyesi 2021 yılında 19 adet terk edilmiş evi 1 kuna yani 4,20 TL'ye satışa sundu. Bu kampanya sayesinde 19 evin 17 tanesi alıcı buldu.

    Ancak bu evler, yıllarca bakımsız kaldıkları için binlerce euro tadilat masrafı çıkarabiliyor. Yerel yönetim de bu sorunu çözmek için kasabaya yerleşen ailelere evlerini onarmaları için 3.558 dolarlık destek veriyor.

    Avrupa'nın göbeğinde 4 TL'ye ev satıyorlar!

    İTALYA'DA DA BENZER SATIŞLAR YAPILIYOR

    Hırvatistan’da olduğu gibi başka ülkelerde de ucuz ev satışı yapılıyor. Sicilya’nın Mussomeli kasabası da daha önce 1 euroya boş evler sattı. Ünlü oyuncu Lorraine Bracco da Sambuca di Sicilia isimli başka bir Sicilya kasabasında 1 euroya ev aldı ve bu haber medyada çok konuşuldu.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HırvatistanEv
    Haberler > Ekonomi > Avrupa'nın göbeğinde 4 TL'ye ev satıyorlar!
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