Ayçiçeği üretiminde zorlu sezon! Hasat yüzde 80 tamam, verim kaybının nedeni belli

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da çiftçiler hasat mesaisine devam ediyor. Hasat çalışmalarının devam ettiği Edirne'de bu yıl 1 milyon 300 bin dekar, Kırklareli'nde 950 bin dekar, Tekirdağ'da ise 1 milyon 700 bin dekar alana ayçiçeği ekildi. Yaz aylarının kurak ve aşırı sıcak geçmesi nedeniyle bölgede geçen yıla oranla verim kaybı yaşandı.

YÜZDE 80’İ TAMAM

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne'de ayçiçeği hasadının yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle verimin düşük olduğunu belirten Arabacı, "Ovalarda sulanabilir arazilerde kaldı. Onlar da hasat edilecek. Onun haricinde büyük bir çoğunluk tamamlandı" dedi.

Son iki yıldır ayçiçeğinden zarar ettiği için üreticilerin başka ürünlere yönelebileceğini dile getiren Arabacı, üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

VERİM YAĞIŞ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE DÜŞTÜ

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da Kırklareli'nde ayçiçeği hasadının yaklaşık 20 gündür yoğun olarak sürdüğünü belirtti.

Hasadın yüzde 70'inin tamamlandığını söyleyen Şaylan, kentte ayçiçeğinin gelişim döneminde yağış görülmediğini ve verimin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

ÜRETİCİLER YİNE DE UMUTLU

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu yıl kuraklıktan dolayı ayçiçeğinde bekledikleri verimin olmadığını dile getirdi.

Son yıllarda aşırı kuraklığın üreticileri olumsuz etkilediğini aktaran Saygı, "Hasat devam ediyor. Çok yüksek verimler olmasa da çiftçiler ne çıkarsa artık biçiyor. İnşallah gelecek yıllar daha verimli, üreticilerin yüzünün güldüğü hasatlar olur" dedi.