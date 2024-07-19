Bahar havası kısa sürdü, altında düşüş hızlandı! Yatırımcı şokta…

Çarşamba günü rekor kırdıktan sonra gerilemeye başlayan altın fiyatlarında bugün düşüş hızlandı. Gram altın bir günde 70 TL birden gerileyerek 2540 TL sınırına kadar çekildi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte 2550 TL’ye yakın denge arayışı sürüyor. Analistler; altında FED ve Trump faktörlerinin çok hızlı fiyatlandığını, kâr satışlarının da aynı hızla gerçekleştiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında “bahar havası” kısa sürdü. Hafta ortasında ons altın 2483 dolar ve gram altın 2642 TL ile rekor kırmıştı. FED’in faiz indirimlerine eylülde başlayacak olması ve Trump kaynaklı jeopolitik risk endişeleri, altın fiyatlarını rekora taşımıştı. Ancak son iki günde kâr satışları da aynı hızla gerçekleşiyor.

19 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı akşam saatlerinde yüzde 2,5 değer kaybıyla birlikte 2550 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2575 – 2605 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 2 bin 260 TL’ye, yarım altın 8 bin 505 TL’ye ve tam altın da 16 bin 950 TL’ye geriledi.

19 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Gram fiyatındaki gerileme ons altından kaynaklandı. Gün içerisinde en yüksek 2440 doları gören ons altında akşam saatlerinde işlemler, 2400 dolara yakın seyrediyor. Onsta da günlük değer kaybı yüzde 2’ye yaklaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan sınırlı yükselişler de ons altın fiyatını baskıladı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler; altında pozitif beklentilerin çok hızlı fiyatlandığını, teknik göstergelerin aşırı alım seviyelerine ulaştığını, bu sebeple kâr satışlarının da hızlı gerçekleştiğini aktarıyor. Son iki günlük düşüşle birlikte altının destek noktalara da yaklaştığını ifade eden analistler, yatırımcıların panik yapmadan orta-uzun vadeye odaklanmaları ve düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Gram altın için aşağıda 5535 TL kritik destek olarak gösteriliyor. Fiyatlarda bu seviyenin üzerinde “tutunma” gerçekleşmesi halinde, yeniden 2580 direncinin hedef olabileceği ifade ediliyor. Ons altında da 2390 dolar önemli destek olarak öne çıkıyor. Analistler, 2450 dolar direnci üzerinde haftalık kapanışlar gerçekleşmesi halinde, altın fiyatlarındaki yükselişin de “daha güvenilir” olabileceğini belirtiyor.