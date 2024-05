Bahçeli'den milyonları umutlandıran çıkış: Asgari ücrette artış teklifini destekleriz

MHP lideri “Asgari ücretlinin refahını yükseltmek herkesin asli görevi olmalı” dedi. Bahçeli, sokak köpekleri için de “Çok tehlikeli bir boyuta ulaştı” yorumunu yaptı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının il başkanlarına yönelik Kızılcahamam’da düzenlenen eğitim programında basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin “Asgari ücrete muhatap olanların refah seviyesini yükseltmek herkesin asli görevi olmalı. Buna benzer teklifler gelirse, gerekli katkıyı sağlarız. Asgari refah seviyesi altında kimseyi bırakmamak gerek” dedi.

“SOKAK KÖPEKLERİ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTTA”

Sokak köpekleriyle ilgili tartışmaları da değerlendiren Bahçeli “Sorun çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Meclis’te konu ele alınacak, problem çözülecek. Önerilen teklifi tam bilmiyorum. Benim incelediğim bir konu değil. Ne kadar uyutulacak, kim uyutacak, bunları bilen yok. Hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar, şimdi sokak hayvanlarından şikâyet eder duruma geldiler. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir işe yaramıyor. İkiye bölünmüş bir durum var” yorumunu yaptı.

“ÖZGÜR ÖZEL DEM’DEN KORKUYOR”

MHP lideri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorduğu sorulara cevap alamamasıyla alakalı ise “Sorularımıza cevap vereceği yerde başka türlü konulara giriyor. Bu cevaptan kaçmak veya DEM’den korkma işareti” diye konuştu.

“DÖRT AY ASKERLİK YAPAN KONUŞUYOR”

Devlet Bahçeli, emekli askerlere televizyon programlarında konuşma sınırlaması getirilmesi hakkında “Fikirleri savunurken ‘sınırlı sorumlu’ olmak lazım. Her gün, her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Televizyonda askerliğini dört ay yapan da konuşuyor, paşa da albay da konuşuyor” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ İTİBARSIZLAŞIYOR”

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopterinin bulunmasında yaşanan polemik ile Akıncı’nın yerli olmamasına yönelik gelen eleştirilere de cevap veren Bahçeli “Türkiye’nin bildiğini İran’dan öğrenecek değiliz. Bir hizmet sunuldu ve sonuç alındı. İftihar etmek lazım. Başkaları üzerinden ülkemizi sorgulamak ve hükûmeti yetersiz görmek, doğru yaklaşımlar değil” şeklinde konuştu. Bahçeli, ‘siyasette yumuşama’ söylemlerine dair ise şunları dile getirdi: Demokrasi gittikçe itibarsızlaşıyor. İnsanların inancını, millî iradeye olan saygısızlığını arttırıyor.