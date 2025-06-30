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1 Temmuz resmi tatil mi, ne günü? 1 Temmuz'un anlamı ve tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 Temmuz resmi tatil mi, ne günü? 1 Temmuz&#039;un anlamı ve tarihi
Resmi Tatil, Kabotaj, Lozan Antlaşması, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı ve neyi simgelediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl aynı tarihte kutlanan özel gün, Türkiye'nin denizcilik alanındaki bağımsızlığını simgeleyen önemli bir milli bayramdır. 1 Temmuz resmi tatil mi, ne günü soruları gündemde yer bulurken günün anlam ve önemi de araştırılıyor.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin bir sembolü olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 1 Temmuz’da kutlanıyor. Türk deniz taşımacılığında milli egemenliğin ilan edildiği tarihi ifade eden 1 Temmuz resmi tatil mi, ne günü merak ediliyor.

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1 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bu günün resmi tatil olup olmadığı sıkça merak ediliyor.

1 Temmuz resmi tatil kapsamına girmemektedir. 1 Temmuz'da kamu kurumları, bankalar ve özel sektör kuruluşları için mesai günü olarak işlemeye devam edecek.

1 Temmuz resmi tatil mi, ne günü? 1 Temmuz'un anlamı ve tarihi - 2. Resim

1 TEMMUZ NE GÜNÜ?

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanır.

1 Temmuz tarihi Türkiye'nin kendi kara sularında deniz taşımacılığı yapma hakkını tamamen yerli unsurlarla yürütmeye başladığı tarihi simgeler. Kabotaj bir ülkenin kendi limanları arasında yalnızca kendi vatandaşlarına ait gemilerin yolcu ve yük taşıyabilme yetkisini ifade ediyor.

1 Temmuz resmi tatil mi, ne günü? 1 Temmuz'un anlamı ve tarihi - 3. Resim

1 TEMMUZ'UN ANLAMI VE TARİHİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabotaj hakkı yabancı ülkelere tanınmıştı. Çünkü o dönemde kapitülasyonlar sebebiyle Osmanlı denizlerinde genellikle yabancı bandıralı tekneler faaliyet gösteriyordu.

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile birlikte kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkını elde etti.

Hakkın uygulanabilmesi için gereken yasal düzenleme ise 19 Nisan 1926 tarihinde 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile yapıldı. Yasa 1 Temmuz 1926 itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye limanları arasındaki taşımacılığı sadece Türk gemilerine açtı. Denizcilik alanında tam bağımsızlığın başlangıcı olarak kabul edilen 1 Temmuz 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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