Bugün resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin önemi

Bugün resmi tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve çalışan tarafından merak ediliyor. İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs’ın tatil kapsamında olma durumu özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği tarih olarak bilinen 29 Mayıs, her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. 1453 yılında gerçekleşen fetihle birlikte Bizans İmparatorluğu sonlandırılırken, İstanbul Osmanlı topraklarına katılmıştı.Bu anlamlı günün yıl dönümü gelmişken milyonlarca vatandaş, 29 Mayıs 2025 Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı.

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü bugün kutlanacak. Ancak 29 Mayıs Türkiye’nin resmi tatil takviminde yer almıyor. Buna göre, bugün okullar ve kamu kurumları hizmet vermeye devam edecek.

BUGÜN TATİL Mİ?

29 Mayıs’ın resmi tatil olarak kabul edilmemesi nedeniyle bugün okullar başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir tatil uygulanmayacak.

29 MAYIS NE BAYRAMI?

572 yıl önce Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u fethetti. Bu büyük zafer yalnızca bir şehrin alınması değil, aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlaması anlamına geliyordu. Hazreti Muhammed’in “İstanbul elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir.” hadisiyle müjdelenen bu olay, her yıl coşkuyla anılıyor.