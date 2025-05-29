Bugün okul var mı? 29 Mayıs 2025 Perşembe okullarda ders var mı? İşte tatil bilgisi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 09:23 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 09:23 - Güncelleme:

Bu yıl 29 Mayıs İstanbul'un Fethi, Perşembe günü kutlanacak. 29 Mayıs 1453 yılında Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul fethi edildi. Bu önemli günde İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, bugün okul var mı? 29 Mayıs yarım gün mü? İşte, konu hakkında tüm ayrıntılar...

29 Mayıs bu sene perşembe gününe denk geldi. İstanbul'un fethi çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. Bu önemli günde okulların akıbeti araştırılıyor. Kamu ve özel kurumlar resmi tatil dışında mesai içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Peki, 29 Mayıs bugün okullar tatil mi, ders var mı? İşte, 29 Mayıs tatili hakkında bilgiler. 29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? Kamu ve özel kurumlar resmi tatil dışında normal çalışma saatlerine devam etmektedir. 29 Mayıs'ta resmi tatil olmamaktadır. Bu sebeple 29 Mayıs Perşembe günü okullarda eğitim normal saatler arasında devam edecek. Yani bugün okullar tatil değildir. 29 MAYIS İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs Perşembe günü resmi tatil kapsamında olmadığı için İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimlerine normal şekilde devam edecekler. Bugün kamu kurum ve kuruluşları da olağan mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir. 29 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR? 29 Mayıs 1453'te II. Mehmed'in ordusu İstanbul'u fethetti. Bu fetihle beraber Bizans İmparatorluğu sona ermiş ve Doğu Roma'nın tarihi dönemi kapanmıştır. İstanbul'un fethi, yalnızca siyasi ve askeri bir başarı olmakla kalmamış, aynı zamanda bölgedeki nüfus yapısını da etkilemiştir. İstanbul, Osmanlı'nın yeni başkenti olmuştu. O dönem önemli bir kültürel ve ekonomik merkez haline gelmiştir. İlgili Haber Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin