Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına dair sorular gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci, 2025-2026 okullar ne zaman açılacak sorusuna sorusuna cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda okulların açılacağı tarih ve yaz tatili süresi belli oldu.

Okulların kapanmasına gün gün yaklaşırken 2025-2026 eğitim öğretim yılı gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını şimdiden merak etmeye başladı. MEB tarafından paylaşılan “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” doğrultusunda okulların açılacağı tarih netlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders ziliyle sınıflarına dönecek. Birinci dönem ise 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrencilere ve velilere yönelik rehberlik çalışmaları düzenlenecek.

2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026’da başlayacak ve eğitim maratonu 19 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık 9 ay sürecek olan eğitim yılını tamamlamış olacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2024-2025 eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karne alacak ve 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili süresi yaklaşık 80 gün olacak.