Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi

Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına dair sorular gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci, 2025-2026 okullar ne zaman açılacak sorusuna sorusuna cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda okulların açılacağı tarih ve yaz tatili süresi belli oldu.

Okulların kapanmasına gün gün yaklaşırken 2025-2026 eğitim öğretim yılı gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını şimdiden merak etmeye başladı. MEB tarafından paylaşılan “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” doğrultusunda okulların açılacağı tarih netlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders ziliyle sınıflarına dönecek. Birinci dönem ise 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrencilere ve velilere yönelik rehberlik çalışmaları düzenlenecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi - 1. Resim

2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026’da başlayacak ve eğitim maratonu 19 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık 9 ay sürecek olan eğitim yılını tamamlamış olacaklar.

Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi - 2. Resim

 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

 2024-2025 eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karne alacak ve 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili süresi yaklaşık 80 gün olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaşlı çifti ölüme götüren dehşet anları! Bir hata, iki cana mal oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Betis - Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi final canlı yayın bilgileri - HaberlerReal Betis - Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi final canlı yayın bilgileri28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları - Haberler28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlarıMaaşlar erken yatar mı? Memur ve emekli maaş günleri - HaberlerMaaşlar erken yatar mı? Memur ve emekli maaş günleriSiyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek? - HaberlerSiyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek?AGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar? - HaberlerAGS Geç Başvuru Ekranı: MEB AGS geç başvuru saat kaça kadar, ücret ne kadar?Gassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Gassal yeni sezon için tarih heyecanla bekleniyor! - HaberlerGassal 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Gassal yeni sezon için tarih heyecanla bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...