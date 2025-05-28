Takdir-Teşekkür nasıl hesaplanır? Devamsızlıklar belgeleri belirleyecek!

Okulların kapanmasına gün gün yaklaşırken ilk, orta ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci takdir teşekkür hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilirken devamsızlık yapmaması da dikkate alınıyor. Peki takdir-teşekkür nasıl hesaplanır, takdir teşekkür kimlere verilir?

Yaz tatili için geri sayım başlamışken öğrenciler, not ortalamalarının takdir ve teşekkürbelgesi almaya yetip yetmediğini araştırmaya başladı. Tüm derslerden başarılı olan ve dönem puanı 70.00’ı geçen öğrenciler derslere düzenli geldiğinde belge almaya hak kazanıyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Karne günü yaklaşırken takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin gündemini oluşturmaya başladı. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar, dönem sonu başarı puanlarına göre takdir ve teşekkür belgeleri alabiliyor. Aynı zamanda öğrencilerin belge alabilmesi için herhangi bir disiplin cezasına sahip olmamaları gerekmektedir. Takdir teşekkür belgeleri hesaplanırken not ortalamaları şu şekilde olmalıdır:

Teşekkür belgesi : 70.00-84.99 ortalama puan

Takdir belgesi : 85.00 ve üzeri ortalama puan

Üstün başarı belgesi : En az üç öğretim yılı boyunca takdir belgesi alanlar

DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALABİLİR Mİ?

Takdir teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin okula ve derslere düzenli olarak gelmesi gerekir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, başarısız sayılacağından belge alma ihtimali zorlaşabilir.

TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Teşekkür belgesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca gösterdiği akademik başarı ve davranışları için verilir. Bu belgeyi almak için öğrencilerin, ders notu ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması ve davranış puanının eksiksiz olması gerekir.

TAKDİR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir belgesi, teşekkür belgesine kıyasla daha yüksek bir başarı seviyesini ifade eder. Bu belgeyi almak için öğrencilerin ders notu ortalamasının en az 85.00 olması ve davranış puanının eksiksiz olması gereklidir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi, yönetmelikte belirtilen özel kriterleri taşıyan öğrencilere verilir. Bu kriterler şunlardır:

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.