Yoklama alınmayacak! Bayram haftası devamsızlık yazılacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen konulardan biri, bayram haftasında okullarda yoklama alınıp alınmayacağı oldu. Bayram haftasında okul takvimi, yarım gün uygulamaları ve devamsızlık durumları ilk, orta ve lise kademelerindeki öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bayram haftasında okullarda resmi tatil uygulaması Perşembe günü öğleden başlayacak. 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı’nın ilk günü olduğu için okullar kapalı olacak. Ancak bayramdan bir gün önce olan 5 Haziran Perşembe günü yarım gün eğitim verilecek.

BAYRAM HAFTASINDA YOKLAMA ALINACAK MI?

Okullarda bayram haftasında yoklama uygulaması, okul yönetimlerinin kararına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Ancak genel uygulama, arife günü öğleden sonra eğitim verilmediği için öğleden sonra için yoklama alınmaması yönünde. Öğrenciler, sabah derslerine katıldıkları takdirde herhangi bir devamsızlıkla karşılaşmayacak.

BAYRAM HAFTASI DEVAMSIZLIK YAZILIR MI?

5 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinde okula gitmeyen öğrenciler için devamsızlık durumu gündeme gelebilir. Bu nedenle öğrencilerin, devamsızlık yazılmaması için sabah derslerine katılmaları tavsiye ediliyor. Öğleden sonra için herhangi bir devamsızlık kaydı yapılmayacak.

5 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi olan 5 Haziran günü, resmi kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi okullarda da yarım gün mesai uygulanacak. Bu doğrultuda okullarda eğitim, öğle saatine kadar sürecek. Öğleden sonra ise öğrenciler için tatil başlayacak. buna göre sabah saatlerinde okula devam eden öğrenciler için normal yoklama alınması bekleniyor. Ancak öğleden sonra eğitimin sona ermesi nedeniyle herhangi bir yoklama yapılmayacak.

ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatili, resmi olarak 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve hafta sonuyla birlikte 4 gün sürecek. Öğrenciler, 5 Haziran öğleden sonra itibariyle okullara veda ederek 4 gün süren bayram tatiline girmiş olacak.