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15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyor
Darbe, Resmi Tatil, Demokrasi, Milli Birlik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anmak ve kutlama günü olarak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Okulların tatil olduğu döneme denk gelse de özel sektör ve kamuya 15 Temmuz tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

15 Temmuz 2026 tarihindeki darbe girişiminin vatandaşlar ve emniyet güçleri tarafından bastırılmasının ardından 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi. Diğer resmi tatillerde olduğu gibi 15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı, resmi tatil mi sorgulamaları yapılıyor.

15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖR VE KAMUYA TATİL OLACAK MI?

Resmi tatiller arasında 15 Temmuz'da yer alıyor. 2025 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz'da her resmi tatilde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Özel sektörde ise tatil durumu, iş yerinin aldığı kararlar doğrultusunda belirleniyor. Birçok özel sektör çalışanı da 15 Temmuz'da resmi tatil yapıyor. Ancak vardiyalı işlerde kesin karar işverene bağlı. 

15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil olarak geçiyor - 1. Resim

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit düşenleri ve gazileri anmak amacıyla 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edildi. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz resmi tatil olarak kutlanıyor. 

15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil olarak geçiyor - 2. Resim

15 TEMMUZ 2016'DA NE OLMUŞTU?

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirmek hedefiyle hain bir darbe girişimi yapıldı. FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde İstanbul'da köprülerin kapatılması ve tankların sokaklara çıkmasıyla başladı. Vatandaşların ve emniyet güçlerinin gayretiyle darbe girişimi engellenmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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