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Kuzenler Günü ne zaman? 2025 Dünya Kuzenler Günü tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuzenler Günü ne zaman? 2025 Dünya Kuzenler Günü tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk arkadaşlıklarımız genellikle bebeklik dönemindeki kuzenlerle başlar ve ömür boyu sürer. Dünya Kuzenler Günü de kuzenler arasındaki ilişkilerini kutlamak ve kuzenler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenir.

Kuzenler Günü her yıl 24 Temmuz'da kutlanır. Kuzenler Günü'nün tam olarak ne zaman kutlanmaya başlandığı ise bilinmiyor.

KUZEN NE DEMEK?

"Kuzen" kelimesi Türkçede akrabalık ilişkisi içinde kullanılan bir terimdir. Birinci dereceden kuzen anne veya babanın kardeşinin çocuğudur.

Teyze çocuğu, dayı çocuğu, hala çocuğu, amca çocuğu, birinci derece kuzen ya da sadece kuzen olarak anılır.

Daha uzak akrabalıklarda, mesela anne-babanın kuzenlerinin çocuklarıyla olan ilişkilerde de "kuzen" kelimesi kullanılabilir ama genellikle “ikinci derece kuzen” gibi tanımlanır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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