Abiler Günü ne zaman? 2025 Abiler Günü mesajları ve sözleri

Dünya genelinde kutlanan özel günlere bir yenisi daha eklendi. Son yıllarda Abiler Günü kutlamaları ön plana çıktı. Her yıl Haziran ayında dünya genelinde kutlanan Abiler Günü, ağabeyleri anmak için özel bir fırsatı beraberinde getiriyor. Bu özel günün tarihinin yanı sıra kutlama mesajları ve sözleri de sorgulanıyor. Peki, Abiler Günü bu yıl ne zaman kutlanacak?

21 Haziran günü her yıl Dünya Abiler Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel vefasını göstermek isteyen kardeşler de ağabeylerine kutlama mesajları ve sözlerini içeren mesajları sosyal medya hesapları ve SMS gibi platformlarla iletiyor.

ABİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü ve Babalar Günü gibi tarihler modern dünyada son yılların trendleri arasında yer alıyor. Bu günlerin yanı sıra son yıllarda sosyal medya hayatımıza yeni bir kavram daha kazandırdı; Abiler Günü...

21 Haziran 2025 Dünya Abiler Günü, bu yıl cumartesi gününe denk gelecek.

EN GÜZEL ABİLER GÜNÜ MESAJLARI

Her zaman yanımda olduğun, dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Abiler Günün kutlu olsun!

Hayatımızın her anında emeği bulunan abilerimizin, Abiler Günü’nü kutlar; saygılar sunarız.

Bana bir ağabeyden çok arkadaş olduğun ve her üzüntümü paylaşıp derdime ortak olarak yaralarımı sardığın için teşekkür ederim. Abiler Günü'nün kutlu olsun...

Biricik abim, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni sevgiyle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Abiler Günün kutlu olsun!

Benim en yakın arkadaşım, dostum ve sırdaşım ağabeyimdir... Onunla güler, onunla ağlarım. Kendimi bildim bileli hep destekçim olmuştur. abicim, bu özel günün kutlu olsun.

Seni ne kadar çok sevdiğimi kelimelerle anlatamam. Abiler Günün kutlu olsun canım abim.

Ailemizin güçlü çınarı canım abim, her zaman hayatımızda ol. Yeri geldi baba yeri geldi en iyi dost oldun. Allah başımızdan eksik etmesin...

Bütün iyi kalpli abilerin günü kutlu olsun. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız

Dünyanın en iyi en güçlü en sabırlı abisi... İyi ki senin kardeşinim. Beraber nice senelere. Abiler Günü'n kutlu olsun...