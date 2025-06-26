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Ligler ne zaman başlıyor belli oldu! Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ligler ne zaman başlıyor belli oldu! Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig&#039;de 2025-2026 sezonu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 2025-2026 sezonuna dair lig takvimlerini resmen duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in yeni sezon başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Ligler ne zaman başlıyor belli oldu.

Tüm liglerde sezon başlangıç tarihlerinin açıklanmasıyla kulüpler de kamp programlarını şekillendirmeye başladı. Yeni transferler, antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla futbolseverleri heyecanlı bir sezon bekliyor. Ligler ne zaman başlıyor, Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Ligler ne zaman başlıyor belli oldu! Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu - 1. Resim

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu liglerin yeni sezon takvimini duyurdu.

TFF’nin duyurusuna göre Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in başlangıç tarihleri resmiyet kazandı.

Yeni sezonun ilk düdüğü Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 8-11 Ağustos 2025 tarihlerinde çalacak.

Nesine 2. Lig, 23 Ağustos’ta, Nesine 3. Lig ise 6 Eylül’de başlayacak.

Ligler ne zaman başlıyor belli oldu! Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu - 2. Resim

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonunda mücadele edecek takımlar, sezonun ilk yarısını 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak olan 17. hafta maçlarıyla tamamlayacak.

Sezonun ikinci yarısı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında start alacak. Süper Lig maratonu 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Ligler ne zaman başlıyor belli oldu! Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu - 3. Resim

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TFF Süper Lig fikstür çekimi için henüz resmi bir tarih açıklamadı. Önceki sezonlarda olduğu gibi Süper Lig fikstür çekiminin Temmuz ayının ilk ya da ikinci haftasında yapılması bekleniyor.

Fikstür çekimi sonrasında, takımların sezonu hangi deplasman ya da iç saha maçıyla açacağı netleşmiş olacak. Trendyol Süper Lig’in yanı sıra alt liglerdeki fikstür çekimlerinin de benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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