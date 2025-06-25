Transfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor?

Yaz transfer sezonu başlamak üzere! Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezona ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin resmî takvimini duyurdu.

Yaz dönemi transfer sürecinin başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler, transfer sezonunun başlama ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. Transfer heyecanı bir taraftan sürerken yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor soruları da futbolseverlerin gündeminde yer buldu.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Yönetim Kurulu tarafından 8 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen toplantıda 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer dönemi tarihleri netleştirildi.

Açıklanan takvime göre birinci transfer ve tescil dönemi yani yaz transfer sezonu 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak. 30 Haziran'dan itibaren tüm kulüpler yeni transferlerini federasyona bildirebilecek.

Yaz transfer sezonu 12 Eylül 2025 Cuma günü ise son bulacak.

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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yeni sezonda ikinci transfer süreci olan kış transfer dönemi de şimdiden netleşti. TFF’nin paylaştığı takvime göre 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

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TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA