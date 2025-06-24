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Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi. 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı ikincilikle bitiren Türkiye, bu akşam çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.Türkiye-İtalya basket maçının saati ise merak konusu oldu.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı için geri sayım başladı.A Grubu’ndaki son maçında Yunanistan’a 83-72 mağlup olan A Kadın Milli Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finalde İtalya ile eşleşti. Şimdi gözler, Türkiye'nin İtalya karşısındaki mücadelesine çevrildi. 

Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - 1. Resim

TÜRKİYE-İTALYA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde 24 Haziran Salı günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyona boyunca oynadığı maçlarda etkileyici bir performans sergileyen milliler, grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çeyrek finale yükseldi.

Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - 2. Resim

TÜRKİYE-İTALYA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Türkiye-İtalya maçı, 24 Haziran Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, şampiyonanın geleceğini etkileyen en kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor. 

Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - 3. Resim

TÜRKİYE-İTALYA BASKET MAÇI KADROSU

Türkiye’nin İtalya ile oynayacağı bu kritik maçta sahaya çıkacak A Milli Kadın Takımı kadrosu şöyle:

Elif Bayram

Pelin Derya Bilgiç

Sinem Ataş

Teaira McCowan

Sevgi Uzun

Alperi Onar

Tilbe Şenyürek

Olcay Çakır Turgut

Gökşen Fitik

Derin Erdoğan

Esra Ural Topuz

Elif İstanbuluoğlu

Türkiye-İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - 4. Resim

TÜRKİYE FIBA KADINLAR ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final maçları 24-25 Haziran tarihlerinde oynanıyor. Türkiye’nin İtalya ile 24 Haziran’da karşılaşacağı çeyrek finalin ardından gözler, 27 Haziran’daki yarı final ve klasman maçlarına çevrilecek.

Turnuvada final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik karşılaşmaları ise 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Final mücadelesi ise turnuvanın ev sahibi ülkesi olan Fransa’da büyük bir coşkuyla oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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