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PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda A grubunu ikinci sırada tamamlayan Inter Miami, son 16 turunda Paris Saint Germain ile eşleşti. Lionel Messi eski takımı PSG ile karşı karşıya gelecek. PSG Inter Miami maçı tarihi ve saati gündeme geldi. Futbolseverler bu tarihi karşılaşmayı kaçırmak istemiyor.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Inter Miami, son olarak Palmeiras ile berabere kaldı. Böylece Messi'li Inter Miami B grubunu lider tamamlayan PSG ile eşleşti.

Türkiye'de yaşayan futbolseverler bu karşılaşmayı kaçırmamak için PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta araştırıyor. Maç şifresiz olarak TRT Spor'da ekrana gelecek.

PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak - 1. Resim

PSG INTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son 16 turunda A Grubu'nu ikinci tamamlayan Inter Miami, B grubunu lider tamamlayan Paris Saint German ile eşleşti. Lionel Messi'nin eski takımı PSG karşısında çıkacağı maç şimdiden merak konusu oldu. 

29 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak karşılaşmayı futbolseverler yakından takip edecek. 

PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak - 2. Resim

PSG INTER MİAMİ MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD'de gerçekleşen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG Inter Miami maçı Atlanta'da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. PSG Inter Miami maçının da TRT Spor'da ekrana gelmesi bekleniyor.

PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak - 3. Resim

MESSİ'Lİ İNTER MİAMİ, PSG İLE EŞLEŞTİ

Lionel Messi, 2021-2023 yılları arasında formasını giydiği PSG karşısında maça çıkacak. 2023 yılından Inter Miami forması giyen yıldız futbolcu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak B grubunu ilk sırada tamamlayan PSG ile eşleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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