Mall of İstanbul'da yangın paniği! Ekipler müdahale etti
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul alışveriş merkezinde yangın paniği yaşandı. AVM'nin geri dönüşüm deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın AVM'ye sirayet etmeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul alışveriş merkezinin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
DEPODA BULUNAN KARTONLAR TUTUŞTU
Depoda bulunan kartonların tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, AVM'ye sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı