Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İnsafsızlığın bu kadarı! Kucağındaki köpeği yere fırlattı: O anlar kamerada

İnsafsızlığın bu kadarı! Kucağındaki köpeği yere fırlattı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de bir sokakta arabadan indirdiği köpeği yere sertçe fırlatan şüpheli, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince kısa sürede yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Köpeğin fırlatılış ve acı çektiğini anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahıs Zafer B.'nin bir kiralık araç ile bahse konu sokağa geldiği, kucağındaki Sude T.'ye ait tasmalı köpeği çişini yaptırmaya indirdiği esnada yüksek ses ile havlaması üzerine yere sert bir şekilde fırlattığı öğrenildi.

İnsafsızlığın bu kadarı! Kucağındaki köpeği yere fırlattı: O anlar kamerada - 1. Resim

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, oldukça acı çektiği görünen köpek için çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Tepkilere el kol hareketi ile cevap veren şahıs oradan uzaklaştı. İhbar üzerine HAYDİ polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

İnsafsızlığın bu kadarı! Kucağındaki köpeği yere fırlattı: O anlar kamerada - 2. Resim

Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanan şüpheli işlemlerin ardından HAYDİ polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

İnsafsızlığın bu kadarı! Kucağındaki köpeği yere fırlattı: O anlar kamerada - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta gördüğü afişlerden öğrenmiş! Cemal Hünal'ın 'Issız Adam' isyanıRumlar ülkenin anahtarını Fransa’ya teslim etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 yaşındaki çocuk, arkadaşını kalbinden bıçakladı! Parkta kan donduran olay - 3. Sayfa16 yaşındaki çocuk, arkadaşını kalbinden bıçakladı!Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı - 3. SayfaHastane bahçesinde kan donduran infaz!Tatil zehir oldu! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaTatil zehir oldu! Havuza düşen çocuk hayatını kaybettiYine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü? - 3. SayfaYine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü?Dinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Darp edilen yolcuya bunu da yaptılar - 3. SayfaDinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Yolcuya bunu da yaptılarSokak ortasında adım adım dehşet! Bıçakladı yetmedi ambulansı da engellemeye çalıştı - 3. SayfaÖnce bıçakladı, sonra ambulansı engelledi
Sonraki Haber Yükleniyor...