Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda Benfica, Bayern Münih karşılaşması sona erdi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı Benfica ile Bayern Münih maç sonucu merak ediliyor.

Bank of America Stadyumu’nda oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçı izleyemeyenler maç sonucunu ve C grubu liderini araştırıyor.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nun son maçında Bayern Münih’i 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Karşılaşma, Andreas Schjelderup’un 13. dakikada attığı golle Benfica’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası - 1. Resim

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın tek golü, 13. dakikada Benfica’dan Andreas Schjelderup’tan geldi. Angel Di Maria’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fredrik Aursnes, son çizgiye inerek ortasını yaptı ve penaltı noktasında boş kalan Schjelderup, topu ağlara göndererek skoru 1-0’a getirdi. 

Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası - 2. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI C GRUBU BİRİNCİSİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica, Bayern Münih’i 1-0’lık skorla yenerek grubu lider tamamladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 6 araçlı zincirleme kaza: Yaralılardan biri çocuk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü? - HaberlerMrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü?Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı - HaberlerOrkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadıKoç katımı ne zaman yapılır? Anlamı ve denk geldiği mevsim - HaberlerKoç katımı ne zaman yapılır? Anlamı ve denk geldiği mevsimGassal nerede çekildi, hangi köyde? Çekim yerleri merak ediliyor - HaberlerGassal nerede çekildi, hangi köyde? Çekim yerleri merak ediliyorGalatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak? 'Kutlama asla bitmez' anlamı - HaberlerGalatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak? 'Kutlama asla bitmez' anlamıMuzaffer Bıyık kimdir, hangi partiden? Darıca Belediye Başkanı sağlık durumu - HaberlerMuzaffer Bıyık kimdir, hangi partiden? Darıca Belediye Başkanı sağlık durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...