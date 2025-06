Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda Benfica, Bayern Münih karşılaşması sona erdi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı Benfica ile Bayern Münih maç sonucu merak ediliyor.

Bank of America Stadyumu’nda oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçı izleyemeyenler maç sonucunu ve C grubu liderini araştırıyor.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nun son maçında Bayern Münih’i 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Karşılaşma, Andreas Schjelderup’un 13. dakikada attığı golle Benfica’nın üstünlüğüyle sona erdi.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın tek golü, 13. dakikada Benfica’dan Andreas Schjelderup’tan geldi. Angel Di Maria’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fredrik Aursnes, son çizgiye inerek ortasını yaptı ve penaltı noktasında boş kalan Schjelderup, topu ağlara göndererek skoru 1-0’a getirdi.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI C GRUBU BİRİNCİSİ

