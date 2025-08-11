Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da kahreden kaza! Araç çarptı, 17 yaşındaki scooter sürücüsü can verdi

İstanbul'da kahreden kaza! Araç çarptı, 17 yaşındaki scooter sürücüsü can verdi

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy’un kullandığı scooter, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Aksoy, hastanede hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da saat 09.30 sıralarında Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde Y.E.E. yönetimindeki 34 HT 8698 plakalı otomobil, scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Yusuf Aksoy’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.E.E., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bağlantı yolu, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

