İstanbul'da kahreden kaza! Araç çarptı, 17 yaşındaki scooter sürücüsü can verdi

Bayrampaşa'da saat 09.30 sıralarında Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde Y.E.E. yönetimindeki 34 HT 8698 plakalı otomobil, scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Yusuf Aksoy’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.E.E., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bağlantı yolu, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.