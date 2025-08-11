Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Damla Kent hisse fiyatı ve proje bitiş tarihi açıklandı

Damla Kent Projesi TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı iş birliğiyle geliştirilen büyük ölçekli bir konut ve ticari alan projesi olarak dikkat çekiyor. Toplamda 5 etaptan oluşan projede 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilmesi planlanıyor. İlk etapta 1.540 konutun sertifika karşılığı halka arz edildiği süreçte, sonraki etapların da önümüzdeki dönemlerde halka arz edilmesi hedefleniyor.

DAMLA KENT KAÇ LOT VERİR?

Damla Kent Projesi kapsamında toplam 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 adet sertifika (lot) halka arz edilecek. Ek satış olarak 897 milyon 111 bin 722 adet sertifika da satışa sunuldu.

DAMLA KENT HİSSE FİYATI NEDİR?

Halka arz edilen gayrimenkul sertifikalarının hisse fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Belirlenen fiyat üzerinden yatırımcılar Borsa İstanbul’da işlem yapabilecek.

DAMLA KENT PROJE BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Projenin tahmini tamamlanma tarihi 9 Şubat 2029 olarak açıklandı.

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI

Talep toplama sürecinde Damla Kent halka arz sertifikalarının tamamı satıldı. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti ve halka arz edilen sertifikalara 1,87 kat talep geldi.

DAMLA KENT BORSA KODU NEDİR?

Damla Kent Projesi’nin gayrimenkul sertifikaları Borsa İstanbul’da "DMLKT" işlem kodu ile alınıp satılacak.

DAMLA KENT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz süreci tamamlandı. Damla Kent sertifikaları 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

Projedeki daire tiplerine göre gereken sertifika sayısı değişkenlik gösterecek.

1+1 daire için yaklaşık 631 bin 516 sertifika, 2+1 daire için 863 bin 276 sertifika, 3+1 daire için 1 milyon 384 bin 916 sertifika ve 4+1 daire için 1 milyon 833 bin 345 sertifika biriktirilmesi gerekiyor.