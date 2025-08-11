Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı!

Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

stanbul Başakşehir’de TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarının halka arz süreci rekor talep ile tamamlandı. Yatırımcıların yoğun ilgisini gören DMLKT kodlu sertifikaların lotları kısa sürede tükendi.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda sertifika fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Peki, Damla Kent ne zaman işlem görecek?

Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı! - 1. Resim

DAMLA KENT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikaları 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar 14 Ağustos'dan sonra DMLKT kodu ile sertifikalarını alıp satabilecek.

Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı! - 2. Resim

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlandı ve talep toplama işlemi büyük ilgi gördü.

Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, arz edilen 1 milyar 923 milyon adet sertifikaya 1,87 kat talep geldi.

Ek satış kapsamında da yaklaşık 897 milyon adet sertifika satıldı ve toplam satış tamamlandı.

Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı! - 3. Resim

DAMLA KENT KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda toplam 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet sertifika yatırımcılara dağıtıldı.

Ek satış hakkıyla birlikte bu sayı 897 milyon 111 bin 722 adet daha arttı. Yani toplamda 2 milyar 820 milyonun üzerinde sertifika satışı gerçekleşti.

Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı! - 4. Resim

DAMLA KENT BORSA KODU NEDİR?

Damla Kent gayrimenkul sertifikalarının Borsa İstanbul’daki işlem kodu "DMLKT" olarak belirlenmiştir.

Yatırımcılar bu kod üzerinden sertifikalarını takip edip alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı! - HaberlerBalıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!İş insanı Halit Yukay bulundu mu, öldü mü? İşte Halit Yukay olayı detayları! - Haberlerİş insanı Halit Yukay bulundu mu, öldü mü? İşte Halit Yukay olayı detayları!Deniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybetti - HaberlerDeniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybettiBalıkesir depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu, deprem kaç saniye sürdü? Bakan Yerlikaya açıkladı! - HaberlerBalıkesir depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu, deprem kaç saniye sürdü? Bakan Yerlikaya açıkladı!Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecek - HaberlerBodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecekÇaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - HaberlerÇaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek
Sonraki Haber Yükleniyor...