Damla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı!

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda sertifika fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Peki, Damla Kent ne zaman işlem görecek?

DAMLA KENT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikaları 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar 14 Ağustos'dan sonra DMLKT kodu ile sertifikalarını alıp satabilecek.

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlandı ve talep toplama işlemi büyük ilgi gördü.

Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, arz edilen 1 milyar 923 milyon adet sertifikaya 1,87 kat talep geldi.

Ek satış kapsamında da yaklaşık 897 milyon adet sertifika satıldı ve toplam satış tamamlandı.

DAMLA KENT KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda toplam 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet sertifika yatırımcılara dağıtıldı.

Ek satış hakkıyla birlikte bu sayı 897 milyon 111 bin 722 adet daha arttı. Yani toplamda 2 milyar 820 milyonun üzerinde sertifika satışı gerçekleşti.

DAMLA KENT BORSA KODU NEDİR?

Damla Kent gayrimenkul sertifikalarının Borsa İstanbul’daki işlem kodu "DMLKT" olarak belirlenmiştir.

Yatırımcılar bu kod üzerinden sertifikalarını takip edip alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.